El comboi andorrà inicia el camí de tornada cap a casa

Andorra la VellaDesprés que aquest divendres a primera hora de la tarda el comboi andorrà descarregués l'ajuda humanitària a la frontera entre Polònia i Ucraïna, aquest dissabte inicia el camí de tornada cap al Principat. L'expedició, que encara es troba en territori polonès, ha començat el viatge de retorn havent pogut descansar aquesta passada nit i parant en un segon punt per a descarregar material.

La Creu Roja Andorrana i els bombers donen per tancat així el primer viatge dels tres que estan previstos per aquest mes de març. La primera expedició ha estat formada per quatre furgonetes i dos camions plens de material que han arribat fins a la localitat de Przemysl, propera a la frontera ucraïnesa, on s'ha fet la descàrrega dels productes gràcies a la col·laboració de la Creu Roja polonesa i ucraïnesa.

L'arribada, que estava prevista per aquest divendres al matí, es va endarrerir unes hores perquè faltava conèixer el punt d'exacte d'entrega. Durant aquest temps, el personal andorrà va aprofitar per separar els productes i fer així més fàcil les tasques de classificació.