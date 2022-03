A menys de 500 quilòmetres del destí

Andorra la VellaEl comboi andorrà format per sis vehicles i divuit voluntaris de la Creu Roja Andorra i dels bombers ja es troba a menys 500 quilòmetres de la frontera entre Polònia i Ucraïna, indret on es farà l'intercanvi dels productes d'ajuda humanitària amb membres de la Creu Roja polonesa i ucraïnesa. L'expedició ja porta prop de 32 hores de travessia i està previst que arribi a Przemyśl (Polònia) durant aquest dijous al vespre.

El director general de la Creu Roja Andorrana, Jordi Fernández, explica que el viatge s'està duent a terme dins de les previsions i que el ritme de la marxa és bo. El cansament entre les persones que formen el comboi cada vegada es va fent més evident ja que s'han fet les mínimes pauses de descans durant la nit per tal d'arribar com més aviat millor a la destinació.

Malgrat el cansament, Fernández assegura que "tots estem amb molta il·lusió" perquè cada vegada "som més a prop d'aconseguir entregar tota aquesta mercaderia" i, per tant, se sent satisfet de l'esforç que estan fent tant els membres del comboi com les persones que han contribuït a donar suport a les víctimes del conflicte armat.