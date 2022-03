Comença el Carnaval del Pas amb els 'carri trineus' i el saló infantil com a principals novetats

El Pas de la CasaEl Carnaval del Pas de la Casa va començar aquest divendres al matí amb el concurs de 'carri trineus', una de les novetats del programa d'activitats d'enguany. Els participants han mostrat les seves creacions mentre descendien per un tram del Jardí de Neu, a les pistes d'esquí del Pas de la Casa. Les activitats han continuat a la tarda amb el saló de Carnaval, una altra de les novetats. L'esdeveniment ha aplegat inflables, un berenar i el concurs de disfresses infantil, que ha comptat amb una vintena de participants.

La cònsol major, Laura Mas, que ha assistit als actes de la tarda, ha agraït a la Comissió de Festes la feina "per haver preparat un ampli programa, pensat per tothom però sobretot pels més petits de la vila" i també ha felicitat als participants al concurs de disfresses. La festa va continuar a la nit amb l'actuació musical dels 'Dalton Band' i la discopas a càrrec de DJ Montalvo.

De cara aquest dissabte, la jornada de Carnaval ha començat a les 7.30 hores amb el passacarrer 'Anunciador' pels carrers del poble, seguit de l'espectacle infantil 'Disco Baby La Gresca', a les 11 hores a la Sala de Festes, i el dinar popular, a les 12.30 hores, a la plaça de l'Església. En cas de mal temps, el repartiment del dinar es farà a la Sala de Festes.

A la tarda, a les 15.30 hores, hi haurà la gimcana infantil al Centre Esportiu i la Sala de Festes. I ja a la nit, es farà el tradicional sopar de Carnaval, que comptarà amb l'espectacle de màgia de Joaquim Matas i el concurs de disfresses d'adults. Per assistir a la vetllada cal fer una inscripció prèvia a la biblioteca del Pas de la Casa o a través de les xarxes socials de la Comissió de Festes del Pas de la Casa (@cdfpasdelacasa). El preu és de 20 euros per persona.

Per posar fi a la celebració, diumenge es començarà amb una nova sessió del passacarrer matinal, a les 7.30 hores, i es continuarà amb una sessió de cinema infantil a les 16 hores a la Sala de Festes, on es projectarà el film 'Coco'. A les 18 hores hi haurà una batucada a càrrec de 'Paretti' pels carrers del poble i com a activitat final es farà la despenjada i cremada de Sa Majestat el Rei Carnestoltes.