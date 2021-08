Un concert i xinès, les noves propostes del programa 'Envelliment saludable'

Andorra la VellaLa Fundació Crèdit Andorrà inicia una nova temporada del seu programa ‘Envelliment saludable’, d’activitats i formació per a persones majors de 60 anys. Aquesta edició tindrà un format híbrid que combinarà les activitats presencials i la formació en línia. La millora de la situació sanitària ha permès tornar a obrir les portes de L’espai per oferir les activitats de manera presencial, respectant totes les mesures sanitàries. Tanmateix, la Fundació Crèdit Andorrà continua apostant per la formació virtual, perquè qui ho desitgi pugui també seguir els diferents cursos i tallers des de casa a través de la plataforma de formació virtual de L’espai.

Aquesta temporada també destaca per les novetats que es presenten. En primer lloc, la Fundació Crèdit Andorrà organitzarà el concert 'Música per la memòria' per als usuaris de L’espai. Un concert que vol ser un homenatge a la gent gran, un dels col·lectius més castigats per la crisi sanitària provocada per la Covid-19. El concert, que serà gratuït, tindrà lloc a la sala Prat del Roure i per assistir-hi caldrà reservar plaça obligatòriament, ja que l’aforament és reduït.

La proposta per aquesta edició inclou cursos sobre noves tecnologies i idiomes així com tallers preventius sobre salut, sortides a la natura i visites guiades. Una altra de les novetats és un curs d’iniciació al xinès en el qual es farà pràctica de la cal·ligrafia, s’aprendrà història antiga i contemporània de la Xina i es donarà a conèixer informació general dels costums locals. També s’ofereix una nova formació sobre el certificat electrònic, en la qual s’explicarà en què pot ser útil i com s’hi pot donar d’alta.

Les inscripcions es poden fer a partir del dia 1 de setembre únicament per telèfon al 86 80 25. Per seguir les formacions 'online' en directe caldrà tenir en compte el dia i l’hora de cada activitat i connectar-s’hi a través de la plataforma de formació virtual de L’espai.