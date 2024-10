Escalé acusa Demòcrates de confondre "Estat i partit" en la campanya de l'acord d'associació

Andorra la VellaEn declaracions a aquest diari, el líder de l'oposició i president del grup parlamentari Concòrdia, Cerni Escalé, ha expressat la seva preocupació per la campanya de comunicació impulsada pel Govern en relació amb l'acord d'associació amb la Unió Europea.

Escalé ha qualificat d'“esbiaixada i parcial” la campanya, destacant que el Govern ha destinat més d’un milió d'euros a una iniciativa que considera orientada a “convèncer la ciutadania de la seva posició”, la qual cosa, segons ell, vulnera els principis de neutralitat i govern responsable.

Concòrdia critica que el posicionament de Govern no és neutral

El president i conseller de Concòrdia subratlla que aquesta despesa pública supera els 700.000 euros per al 2025, amb l'objectiu de divulgar el contingut de l'acord d'associació i preparar la ciutadania per al referèndum. A més de sumar-hi els 125.450,20 euros assignats per a les accions de comunicació que es duran a terme durant el que queda del 2024. Per a Escalé, aquestes xifres són desmesurades i posen en dubte la transparència del procés.

Demòcrates per Andorra està confonent Estat i partit, utilitzant els recursos públics per promocionar la seva posició. ” Cerni Escalé

700.000 euros per a explicar l'acord d'associació el 2025

El líder de Concòrdia ha anat més enllà, criticant que Demòcrates per Andorra "està confonent Estat i partit", en referència a l'ús de recursos públics per promoure una posició partidista. A més, ha assenyalat que una part d’aquest pressupost ha estat adjudicada a una empresa estrangera, AMT, que està imputada per frau electoral, fet que Escalé considera inadmissible quan podria haver-se contractat una empresa nacional.

Govern ha justificat la campanya com una necessitat per garantir que la població estigui ben informada sobre un acord clau per al futur del país, tot assegurant que el resultat del referèndum serà vinculant. En resposta a les crítiques, el secretari d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, ha defensat que la major part de les adjudicacions s'han fet a empreses andorranes, i que les contractacions s'han realitzat de manera legal i transparent.

Malgrat aquestes explicacions, Escalé ha reiterat la seva preocupació per l'ús inadequat dels recursos públics i ha demanat al Govern que garanteixi que la informació es difongui de manera “imparcial i objectiva”, alertant sobre el risc de manipulació de l'opinió pública.

Un referèndum sense data

Actualment, l’anàlisi jurídica del text final de l’acord està en mans dels juristes del Consell de la Unió Europea. "Els estats membres van rebre el text a finals d'abril i, en paral·lel a les traduccions, el mateix consell de la UE ha fet l'anàlisi jurídica del text, que han de donar la seva opinió les pròximes setmanes", va explicar Riba a aquest diari.

"Sabem que estan treballant, que l'anàlisi s'ha fet amb molt detall i d'aquí a unes poques setmanes ho sabrem. Si es decideix que s'ha negociat un acord no mixt, continuarem amb el full de ruta que teníem marcat. Si ens diuen que es considera un acord mixt, no sabríem quins capítols afecten els estats membres i seria necessari l'aprovació de l'acord a tots els parlaments europeus", va concloure Riba.