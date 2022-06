Un Concurs de Balcons per a embellir Sant Julià de Lòria

Sant Julià de LòriaEn el marc del projecte d'embelliment de Sant Julià de Lòria, el Consell d'Infants posa en marxa el Concurs de Balcons, una iniciativa que té com a objectiu premiar les millors fotografies que es publiquin a Instagram de balcons i finestres de la parròquia amb plantes, flors i guarniments florals. L'objectiu del concurs és fomentar el verd urbà i conscienciar la població laurediana que gaudir d'una vila bonica és cosa de tots. De fet, la cònsol menor de Sant Julià, Mireia Codina, ha declarat aquest dimecres que aquest certamen "és una mostra més del productiu que són els Consells d'Infants", on hi ha joves implicats que ja pensen en com tenir cura de la parròquia.

El concurs, que s'inicia aquest dimecres, s'allargarà fins al proper 12 de juny mitjançant la xarxa social Instagram. Tal com han detallat els consellers infantils Lucia Dias i Enzo Romero, el jurat -que estarà format pels cònsols i consellers del comú de Sant Julià, així com els consellers infantils de l'escola francesa i andorrana- avaluaran que s'utilitzin plantes naturals, que no sobresurtin dels balcons i que siguin visibles des de la via pública.

Per a participar, els interessats hauran de penjar al seu compte d'Instagram un màxim de tres imatges dels seus balcons amb les etiquetes #concursbalcons, #consellinfants i #comusantjuliadeloria. Els guanyadors es faran públics el 13 de juny i hi haurà premis per als tres millors classificats, que seran els que hagin obtengut més 'likes'. Així, el primer classificat s'endurà una passejada amb cavall per Naturland i un dinar al restaurant de la cota 2.000 per a quatre persones. El segon guanyarà un val per un dinar/sopar en un restaurant de la parròquia per a dues persones i un lot de productes artesans de la parròquia i, per últim, el tercer serà guardonat amb quatre entrades per a LAUesport i un val de 30 euros per a gastar en un comerç de Sant Julià.

Codina ha manifestat que la idea de la corporació és mantenir aquest concurs en anys posteriors sempre que es rebi una resposta per part de la ciutadania. A més, ha recordat que es tracta d'una iniciativa que ja es va celebrar en un format diferent durant el confinament amb motiu de la celebració de la festivitat de Sant Jordi.