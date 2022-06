Concurs per cobrir catorze places de director d'escola, cap d'estudis i inspector educatiu

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat aquesta setmana la cobertura definitiva de 14 places vacants de personal amb responsabilitat de gestió administrativa o pedagògica (RAP) del ministeri a partir del curs escolar 2023-24.

El darrer concurs de mobilitat per a la selecció d’inspectors educatius va ser el 2007 i per a directors de centres i caps d’estudi, el 2009. Actualment hi ha 22 places fixes –que representen un 53,65% del total–, 3 en comissió de serveis i 16 places vacants. Tal com ha exposat el ministre Portaveu, Eric Jover, es considera que transcorregut aquest temps des del darrer concurs i tenint en compte els percentatges, es considera oportú convocar un nou concurs de mobilitat.

La consolidació d’aquestes places, ha apuntat, és essencial perquè el sistema educatiu andorrà segueixi avançant en la millora de la qualitat educativa professionalitzant el personal, alhora que permet a les persones que han ocupat els llocs temporalment optar a la plaça i retenir el talent assolit durant aquest temps.

Concretament, el concurs de mobilitat s’adreça a cobrir 3 places de cap d’estudis de maternal i primera ensenyança, 3 places de cap d’estudis de segona ensenyança, 5 places de director de maternal i primera ensenyança, 2 places de director de segona ensenyança i 1 plaça d’inspector educatiu.

Les persones interessades han d’entregar la seva sol·licitud acompanyada amb un currículum complet al Servei de Tràmits de Govern fins el 6 de juliol. Un cop acabi el procés selectiu, la data d’incorporació serà a partir de l’1 de setembre del 2023, amb un període de prova de 10 mesos.