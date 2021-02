Concurs per condicionar els terrenys del futur espai de repòs al pont d’Isidre Valls

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria ha convocat un concurs públic per al condicionament del terreny que permeti la creació d'un espai de benestar i repòs a la zona del pont del carrer Isidre Valls. Així, segons s'ha fet públic aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), es tracta d'un concurs nacional amb modalitat ordinària, i els interessats poden lliurar les seves ofertes al Servei de Tràmits de la corporació fins a les 13 hores del pròxim 11 de març.

Es tracta d'un terreny que va ser cedit pel Govern el mes de desembre passat gràcies a un conveni de col·laboració signat entre ambdues administracions. La parcel·la compta amb una dimensió de més de 1.400 metres quadrats i, segons va avançar el cònsol major lauredià, Josep Majoral, la idea és crear un parc de reflexió i repòs al costat del riu que millora la qualitat de vida dels ciutadans.

D'altra banda, el comú també ha fet un públic un altre concurs adreçat a la contractació d'un tècnic per a la realització del projecte i direcció de l'obra per a la creació de l'espai públic a la zona de Rocacorba. En aquest cas, també es tracta d'un concurs nacional amb modalitat ordinària i la data límit per presentar les ofertes serà fins a les 13 hores de l'11 de març.

En aquest sentit, durant la reunió de poble que la corporació va celebrar la setmana passada per fer balanç amb la ciutadania del primer any de mandat i anunciar els projectes més interessants de cara a aquest any, Majoral ja va explicar que l'objectiu de la creació d'aquest espai és eliminar la inundabilitat de l'avinguda Rocafort, guanyar un espai públic i dinamitzar la part alta de la parròquia.