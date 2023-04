Concurs per fer dels patis escolars espais més verds i saludables

Andorra la VellaEn el marc de l'Estratègia Andorrana d'Educació Ambiental per a la sostenibilitat, el ministeri d'Educació i Ensenyament Superior, en col·laboració amb el de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, organitza la primera edició del Concurs de Disseny d'un Pati escolar verd i saludable. Aquesta és una de les primeres accions que es materialitza, seguint el calendari previst, de l'estratègia que va aprovar el Govern l'any passat i que té com a finalitat que la ciutadania prengui consciència del potencial que té per generar canvis enfortint els àmbits i instruments de treball entorn de l'educació ambiental per a la sostenibilitat.

Per materialitzar l'acció, els dos ministeris impulsen un concurs on tots els centres escolars dels tres sistemes educatius del país estan convidats a presentar el seu projecte. L'objectiu és fomentar la transformació dels patis escolars en espais educatius naturals que contribueixin al creixement dels infants i dels joves en un entorn més saludable.

Les propostes s'hauran de presentar mitjançant una memòria escrita i es valoraran segons els següents criteris: la presència d'elements naturals i autòctons, l'ús de materials, mobiliari i elements pedagògics respectuosos amb l'entorn, la creació d'espais que fomenten l'activitat física però també el benestar i la socialització de les persones.

El jurat inclou professionals dels dos ministeris que valoraran les propostes i designaran els tres projectes guanyadors (un per cada sistema educatiu). Així, aquells que guanyin podran desenvolupar el seu projecte a partir de l'inici de curs 23-24. El ministeri d'Educació i Ensenyament Superior es farà càrrec dels treballs de millora fins a un import màxim de 10.000 euros per a cada projecte.

La data límit per presentar les propostes és el divendres 30 de juny i els projectes guanyadors es donaran a conèixer el 4 de setembre.