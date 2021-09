“Amb les condicions del Govern a Grifols; Roche, Pfizer o Novartis també s'haurien apuntat”

OrdinoAbans d'entrar en la informació sobre el centre de recerca que la farmacèutica catalana Grifols vol instal·lar a Andorra, una de les veus més reconeixibles de la 'Plataforma Ciutadana al dret a la informació sobre la instal·lació d'un laboratori de risc 3 a Ordino', Enric Dolsa, ja ha advertit que únicament amb l'anunci ja s'han perdut oportunitats immobiliàries. “Hi ha persones que estaven interessades per Ordino i ara volen veure si es fa o no aquest laboratori per si compren o no”, ha dit l'empresari.

Dolsa ha revelat l'origen de la Plataforma. Ha explicat que en una reunió amb el ministre de Salut i dos secretaris d'Estat, els va fer la següent pregunta, que encara no li han contestat: “Sense ser cap expert, fent les meves consultes em vaig adonar que això era un perill, no només per a la parròquia sinó també per al país sencer, i encara no se m'ha contestat si Grifols, que té un gran centre a Irlanda, quan els era més fàcil ampliar els laboratoris d'allà... què volen venir a fer a Andorra que no els deixin fer a Irlanda?”.

Elisa Muixella, presidenta de l'Institut de Drets Humans i portaveu del moviment ciutadà Ad Hoc, ha posat en dubte el document signat entre el cap de Govern i Grifols pel qual, per exemple, s'han adequat la cessió de terrenys públics sense concurs públic. “Tot això es fa per a una empresa privada”, ha conclòs Muixella.

Durant el torn dels experts, el professor Bernard La Scola, científic i responsable del laboratori de bioseguretat P3/NSB3 a l'IHU Meditérranée Infection de Marsella, un dels laboratoris BSL3 més grans d'Europa, ha explicat que l'Agència Europea del Medicament podria fer el seguiment sobre la seguretat del centre, i ha afegit que “el risc 0 no existeix”.

La doctora Margarita Arboix Arzo, exrectora de la UAB i catedràtica de farmacologia veterinària, ha explicat que les agències del medicament s'ocupen de l'avaluació dels medicaments i analitzen el dossier que entrega una companyia, en el qual s'hi ha de reflectir la qualitat del producte i els estudis de toxicitat en rosegadors i proves amb els resultats en assajos amb humans. L'experta ha explicat que els laboratoris han d'estar acreditats per fer cadascuna de les proves que realitzen a les seves instal·lacions, i que per tant han de passar per les corresponents agències d'acreditació. I ha afegit que, periòdicament, els inspectors d'aquestes agències i, en el seu defecte, els tècnics de l'Agència Europea del Medicament, poden anar personalment per comprovar-ho 'in situ'.

La doctora Arboix ha valorat que “amb les condicions del Govern a Grifols; Roche, Pfizer o Novartis també s'haurien apuntat i haurien vingut a Andorra. Jo ho hauria fet si en formés part d'alguna d'elles”. De fet, l'experta, que s'ha connectat per vídeoconferència, ha afegit que “si continueu regalant terreny, segur que en vindran més”, en al·lusió a les hectàrees de terreny que el Govern ha cedit a la farmacèutica catalana perquè instal·li el centre de recerca. Recordar que el Govern cedeix els terrenys a la multinacional per 25 anys a més d'adequar-hi els accessos i el perímetre.

D'altra banda, Arboix ha dit estar “absolutament a favor que hi hagi laboratoris P2, P3 o P4, perquè estic a favor que hi hagi experimentació amb animals. La recerca privada i pública ha de ser un objectiu perquè és la forma que puguin tenir rendiments les dues parts”.

“Necessitem diners per donar qualitat de vida als nostres ciutadans. Ja sabem, més enllà dels riscos per a la salut, que no són 0, que el laboratori no donarà beneficis econòmics, perquè ells mateixos ho han dit. Jo em pregunto si no podríem haver donat aquests terrenys a Google, que potser n'hauria pogut treure molts més, de beneficis”, ha qüestionat la consellera general Carine Montaner.

Més enllà dels assistents que s'han desplaçat a Ordino per seguir l'acte, l'emissió via 'streaming' de l'esdeveniment ha comptat amb una mitjana superior al centenar d'espectadors, amb pics de fins a 150 usuaris.