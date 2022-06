El Consell General aprovarà la setmana vinent una nova pujada d'impostos del tabac

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 28 de juny de 2012, va ser notícia...

El Govern entrarà a tràmit parlamentari, amb tota probabilitat aquest divendres, un projecte de llei per incrementar els impostos especials que graven el tabac, i ho farà per la via d'extrema urgència i necessitat, per la qual cosa s'ha previst celebrar una sessió de Consell General de cara al dimarts per aprovar la mesura, 48 hores després de l'entrada a tràmit, tal com estipula el reglament. Segons les fonts consultades, el mètode per aprovar aquest nou increment ha estat pactat entre els dos grups parlamentaris, amb l'objectiu d'evitar que es facin importacions de tabac de manera massiva, com és habitual en aquests casos quan es tramita per la via ordinària. Així, de moment, no ha trascendit ni el percentatge d'increment ni a quin tipus de tabac afectarà. La nova pujada d'impostos té per objectiu mantenir els diferencials de preu amb Espanya, que també ha fet un nou increment, i evitar així les pràctiques de contraban.