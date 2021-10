Conseller de barri a Escaldes-Engordany

Escaldes-EngordanyEl comú d’Escaldes-Engordany ha creat la figura del conseller de barri, que tindrà la funció d’interlocutor de la ciutadania. Aquesta mesura serà una via més per impulsar iniciatives de participació en diferents àmbits, treballant sempre de forma transversal amb tots els departaments i serveis comunals, informen des de la corporació comunal.

Així doncs, la consellera de barri dels Vilars i Can Diumenge és Cèlia Vendrell; la de Sant Jaume, Engordany, Sa Calma, Guem, Hortalets de Ribot i Hortalets del Guem, Magda Mata; la consellera de barri de la Plana, Engolasters, Can Noguer i la Solana és Meritxell Massoni; el de Fiter i Rossell és Valentí Closa; el de la part alta (comprèn des del pont d’Engordany fins a la plaça Santa Anna i Creu Blanca) és Antoni Fernández; el del centre d’Escaldes des de l’avinguda Carlemany cap al Fener i Boïgues és Josep Batalla; i, per últim, el del centre d’Escaldes des de l’avinguda Carlemany cap al Clot d’Emprivat, Prat Gran i Prat del Roure és Joao Lima.

Els ciutadans i ciutadanes poden contactar el conseller del seu barri a través del correu electrònic dels consellers. Així doncs, els dels Vilars i Can Diumenge han d’escriure a l’adreça cvendrell@e-e.ad; els de Sant Jaume, Engordany, Sa Calma, Guem, Hortalets de Ribot i Hortalets del Guem a mmata@e-e.ad; els de la Plana, Engolasters, Can Noguer i la Solana a mmassoni@e- e.ad; els de Fiter i Rossell a vclosa@e-e.ad; els de la part alta a tfernandez@e-e.ad; els del centre d’Escaldes des de l’avinguda Carlemany cap al Fener i Boïgues a jbatalla@e-e.ad; i els del centre d’Escaldes des de l’avinguda Carlemany cap al Clot d’Emprivat, Prat Gran i Prat del Roure a jlima@e-e.ad.

Amb aquesta mesura es compleix un dels punts inclosos al programa electoral amb què l’equip de Rosa Gili va guanyar les eleccions, que tenia com un dels eixos principals la participació ciutadana.