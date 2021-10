Les consultes sobre la interrupció de l'embaràs, les més freqüents al SIAD

Andorra la VellaEl servei integral d'atenció a la dona (SIAD) ha atès des de principis d'any i fins al mes de setembre un total de vint persones, entre les quals dinou han estat dones i un home. Cal destacar que el motiu principal de consulta ha estat la interrupció voluntària de l'embaràs, amb disset consultes, és a dir, el 85%, front dues que han estat relacionades amb mètodes anticonceptius (10%) i una que ha estat posterior a la interrupció de l'embaràs (5%).

Segons les dades facilitades per l'executiu, tenim que el 70% de les persones ateses són de nacionalitat andorrana (14); tres de nacionalitat desconeguda (15%); dues de nacionalitat espanyola (10%) i una portuguesa (5%). Pel que fa a l'estat civil, onze eren solteres (55%); cinc estaven en parella (25%); dues eren casades (10%) i altres dues separades (2%).

Cal recordar que el SIAD es va posar en marxa el mes de març de l'any passat amb l'objectiu de ser un espai d'informació i assessorament per a aquelles persones que necessiten orientació sobre salut sexual i reproductiva, inclosa la planificació familiar. En el primer any de vida, és a dir, des del març del 2020 i fins al març d'aquest any va atendre un total de 21 dones, la gran majoria de les quals, el 81%, volia informació sobre la interrupció voluntària de l'embaràs. Aquest mes de març es va anunciar, a més, que es posava en marxa un circuit per dispensar la píndola de l'endemà de manera lliure per a les noies majors de 16 anys i amb l'acompanyament d'un tutor per a les menors d'aquesta edat.