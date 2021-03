Es posa en marxa un circuit per dispensar la píndola de l'endemà de manera gratuïta

Andorra la VellaCoincidint amb el Dia internacional de la dona els responsables del Servei d'Atenció Integral a la Dona (SIAD) han fet balanç de l'activitat un any després de la seva posada en marxa. I han aprofitat la presentació d'aquestes dades per explicar que es posa en marxa, de manera immediata, un nou circuit per dispensar la píndola de l'endemà. Així, tal com ha explicat la secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, la dispensació serà lliure per a les majors de 16 anys mentre que les menors d'aquesta edat hauran d'anar acompanyades d'un tutor. La dispensació es farà al SIAD, a Urgències de l'hospital o a la Consulta Jove. Pel que fa al balanç del SIAD, cal destacar que ha atès 21 dones, la gran majoria de les quals, el 81%, volia informació sobre la interrupció voluntària de l'embaràs.

D’aquesta manera, Mas ha destacat que la principal novetat per a aquest any serà la dispensació de la píndola de l’endemà si bé ha destacat que “el mètode d’elecció és el preservatiu” ja que prevé les malalties de transmissió sexual i els embarassos no desitjats. Aquesta dispensació serà gratuïta i es farà en els punts indicats. Així, les dones majors de 16 anys hi podran anar soles a demanar-la mentre que les menors de 16 ho hauran de fer acompanyades dels progenitors o els tutors legals. Les dones seran avaluades per un professional sanitari abans d’aquesta dispensació.

D’altra banda, hi ha la intenció que aquest any les llevadores del SIAD puguin rebre formació a través d’unes estades al centre jove d’atenció a les sexualitats de Catalunya.

Balanç de l'activitat

Pel que fa a les dades del SIAD, cal recordar que el servei es va posar en marxa el 2 de març de l’any passat amb “un objectiu molt clar”, que les dones poguessin rebre informació i assessorament “al tomb de la salut sexual” i donar resposta “en especial” a les qüestions relacionades amb la planificació familiar, ha subratllat Mas. La llevadora referent del SIAD, Cristina Pérez, ha destacat que s’han atès 21 dones d’entre els 16 i els 45 anys i que l’edat mitjana és de 27,6 anys amb la qual cosa “es desmitifica que el servei és només per a joves”. Un 81% d’aquestes dones, concretament 17, van demanar informació sobre la interrupció voluntària de l’embaràs; una sobre el test d’embaràs; una altra sobre mètodes anticonceptius i una darrera sobre malalties de transmissió sexual. Pel que fa a l’estat civil d’aquestes dones cal destacar que més de la meitat estaven en parella o casades. Així, vuit estaven en parella; tres casades; vuit solteres; una separada i una altra no va donar dades. Pel que fa a la via d’entrada al servei, hi va haver divuit atencions presencials, ja que tal com ha destacat Pérez, malgrat les dones truquin al servei s'estimen més aquesta atenció cara a cara. Una consulta va ser telefònica i dues per correu electrònic. En aquest sentit, cal recordar que el SIAD dona atenció a través dels onze centres d’atenció primària del país de dos quarts de nou del matí a dos quarts de nou de la nit, de dilluns a divendres; al telèfon 191 i al correu electrònic siad@saas.ad.

Pérez ha valorat “de manera molt positiva” les dades assolides, ja que ha subratllat el fet que 21 dones que “necessitaven informació” l’han rebut. En aquest sentit, ha destacat que es partia de zero i que més enllà de valorar si 21 són “moltes o poques” amb el que es queda és amb el fet que aquesta vintena de persones han rebut una informació “científica” i han pogut tenir una orientació.

Mas ha detallat, a preguntes dels mitjans sobre si el servei és prou conegut, que s’informa a través dels centres d’atenció primària o de la Consulta Jove, entre altres canals, però que hi ha l’objectiu de fer “més difusió” perquè les persones “hi puguin accedir”. També ha recordat que les consultes són confidencials i que les dones són derivades als serveis que siguin necessaris un cop es fa la valoració del seu cas.