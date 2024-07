Control de Mossos tarda i vespre a la recerca de matrícules andorranes a Tàrrega

Andorra la VellaL’ofensiva dels Mossos contra els conductors andorrans per aconseguir cobrar les multes de velocitat pendents ha augmentat dues marxes. La policia catalana ha situat controls específics per comprovar les matrícules i fer pagar les sancions.

Durant els diumenges d’estiu, els Mossos han posat controls en la ruta de baixada entre el Principat i la costa tarragonina. I els diumenges, com avui, en sentit invers.

La policia catalana ha establert un control durant la tarda i el vespre a Tàrrega. La policia catalana només aturava els vehicles andorrans. Amb una tauleta comprovaven les multes de radars no abonades i en cas d’haver-hi es fan pagar a l’acte.

Hi ha discriminació?

Les xarxes socials s’han fet ressò del malestar generat entre conductors del Principat per aquests controls específics. Es cita com a discriminatori el fet que es facin controls policials només per a aturar vehicles andorrans, entenent que una cosa és que s’aturin conductors del Principat entre altres, però no de forma exclusiva.

El Servei Català de Trànsit ha obert en un any 46.500 sancions de vehicles andorrans. I la gran majoria estan pendents de pagament. Només es poden cobrar si els Mossos d’Esquadra aturen el vehicle en el moment o si posteriorment fan el control i surt la multa pendent i aquest és l’objectiu del dispositiu.