Controls policials a l'N-145 provoquen llargues cues per sortir d'Andorra

Andorra la VellaEls controls que està duent a terme la policia espanyola a l'N-145, la carretera que enllaça el Principat i la Seu d'Urgell, està provocant llargues cues per sortir del país aquest diumenge. A aquest factor, a més, se suma l'elevat nombre de visitants que aquest cap de setmana a visitat Andorra. Les cues, que han començat al voltant de les 17 hores, ja arriben gairebé fins a la Margineda i la situació no sembla que es pugui resoldre aviat.

Per la seva banda, la circulació per Sant Julià de Lòria està col·lapsada. Al túnel de la Tàpia els vehicles no avancen i fan sonar els seus clàxons per la desesperació que provoca haver de fer tantes hores d'espera. Segons el Servei Català de Trànsit, les retencions a l'N-145 superen els cinc quilòmetres.