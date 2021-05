Convocat el concurs d'idees per a la definició de la nova seu d'Andorra Telecom

Andorra la VellaAndorra Telecom ha convocat el concurs d'idees per a la definició de la nova seu de la parapública, segons publica aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). La convocatòria del concurs, acordada pel consell d'administració el 20 de maig, és d'àmbit nacional, i els interessats poden sol·licitar la documentació en format electrònic a l'àrea de Compres i Logística d'Andorra Telecom mitjançant un correu electrònic a l'adreça atencio.proveidor@andorratelecom.ad. Així mateix, el termini de lliurament de propostes finalitzarà el pròxim 15 de setembre d'enguany a les 12 hores.

Està previst que la nova infraestructura s'ubiqui on s'havia de construir l'edifici The Cloud. Tot just abans del canvi de cartera per assumir les competències de Turisme i Telecomunicacions, el ministre Jordi Torres va assegurar que aquest concurs es faria públic abans de començar el període estival. Ara, un cop es decideixi el projecte guanyador, es començarà el període de redacció i licitació dels treballs.

En aquest mateix espai, a més, el comú d'Andorra la Vella disposarà de dos espais públics per un període de 20 anys, tal com es va acordar entre la corporació i Andorra Telecom.