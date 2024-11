Creand impulsa dues xerrades de Mònica Dòria sobre la gestió de la pressió

Andorra la VellaLa piragüista Mònica Dòria, que va aconseguir el millor resultat de la història d’Andorra en uns Jocs Olímpics als JJOO de París 2024, protagonitzarà dues conferències adreçades a joves esportistes del país i els seus entorns familiars i tècnics. L’activitat, organitzada per Creand Supporting, tindrà lloc el 27 de novembre i el 17 de desembre, a les 18 h, a la sala polivalent del Centre de Tecnificació Esportiu d’Ordino.

Les xerrades, titulades Sota pressió: el camí cap als JJOO, oferiran una oportunitat única per conèixer de prop l’experiència d’una atleta d’elit. Dòria compartirà els reptes i aprenentatges que va viure durant la seva preparació i competició als Jocs, incidint especialment en aspectes com la gestió de la pressió, la fixació d’objectius i la importància d’una preparació integral per assolir èxits esportius.

Mònica Dòria, que s’ha convertit en un referent per a l’esport andorrà, va fer història aquest estiu amb una actuació excepcional en aigües braves, consolidant-se com una de les millors pal·listes del món. Les conferències tenen com a objectiu inspirar les noves generacions i transmetre valors com la constància, la resiliència i la superació personal.

Com puc anar?

Creand Supporting, la iniciativa de suport a l’esport impulsada per Creand Crèdit Andorrà, reafirma amb aquest esdeveniment el seu compromís amb el foment dels valors esportius i el desenvolupament del talent local. L’entrada és gratuïta, però cal inscripció prèvia al següent enllaç.

Aquestes trobades representen una oportunitat única per establir un diàleg entre una esportista d’elit i les futures promeses de l’esport andorrà, reforçant el vincle entre l’excel·lència esportiva i el suport a la base.