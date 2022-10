Patry Jordan: "Crec amb un, jo puc amb tot, real"

La youtuber catalana Patry Jordan ja fa uns dies que es troba instal·lada al Principat d'Andorra des d'on imparteix totes les seves classes i consells virtuals encarats al fitness. Ara, Patry Jordan entra a Pyrénées Andorra de la mà de FitFiu Fitness, la marca esportiva que ens acosta tot el material esportiu per mantenir-nos en forma sense sortir de casa.

Creus que a dia d'avui hi ha algú que NO conegui a Patry Jordan?

Suposo que sí, el món és molt gran! jeje Realment que hi hagi algú que no em coneixi no és una cosa que em preocupi, al final lo que em preocupa es sempre poder oferir allo que necessiten. Els meus continguts estan a l’abast de tothom per quan ho necessitin. Hi ha persones que entrenen molt amb mi durant una temporada, després ho compaginen amb un altre esport, hi ha períodes que ho deixen perquè no ho tenen tant com a prioritat i després tornen… Jo sempre estic a allà per quan se’m necessiti! jeje

Més de 20 milions de persones estan pendents de tu d'alguna manera, què representa això per a tu?

En primera instància surt molta responsabilitat, però al mateix temps molta satisfacció perquè estàs construint una comunitat molt bonica i ajudant a milers de persones a aconseguir la seva millor versió. Considero que vaig ser una de las primeres a apropar el món de l’exercici a casa d’una manera digital i a demostrar que és possible obtenir resultats.

Els influencers sou conscients de la gran responsabilitat que teniu?

Sí, la veritat és que sí. Els anys que porto en el món m’han ensenyat a gestionar-la bé, i sóc conscient que en el moment que arribes a tantes persones, les impactes, d’alguna manera, sense adonar-te’n. Però igual que t’influencia una millor amiga o algú del teu cercle més proper.

De fet, ets una de les influencers espanyoles més consolidades en el sector que et mous i això fins a on t'ha portat a dia d'avui?

M’ha portat a viure experiències que mai m’hagués imaginat, conèixer gent, obrir-me moltes possibilitats... Realment estic molt agraïda de tot el que ha anat venint. M’ha ajudat a complir somnis i objectius que m’havia plantejat.

Quin és el secret per mantenir tot el que has anat construint? Com fas perquè els teus seguidors es mantinguin enganxats?

Ens pensem que arribar és difícil, però el que realment és difícil és mantenir-se durant molt de temps. No és una tasca fàcil, i més en un món que canvia constantment. Intentes adaptar-te sense perdre la teva identitat, aportant valor a on tu també et sents còmode. S’ha d’aprendre que no tot val, a saber dir que no i dir que sí, i mantenir el sí quan realment el sents. Buscar la connexió entre el que ets i el que busquen.

Un dels teus mantras és: "Yo puedo con todo", realment, tu pots amb tot? Sempre t'has de mostrar a tope davant els teus seguidors, però no hi ha moments de feblesa o moments dolents, com els gestiones?

Crec amb un “jo puc amb tot” real. I sempre dic que puc amb tot però no amb tot a la vegada. La nostre intenció és creure que és possible perquè això és el primer pas. Creure-ho fa que posis prioritat, que t’esforcis en aconseguir-ho, que hi dediquis temps… que realment ho vulguis! Sense aquests components és difícil sentir que pots.

Està clar que ets una lluitadora i la teva constància i persistència han fet que a dia d'avui siguis l'ambaixadora de la marca esportiva FITFIU Fitness. Ara estàs lligada a una marca, per què FITFIU?

Portem treballant junts mes d’un any. Compartim molts valors i la voluntat d’apropar l’esport a casa. Va sorgir la idea i va ser un ¿I per què no? La veritat és que no ho vem tenir que pensar gaire…. les dues parts estem emocionats amb aquest projecte. Realment treballar en aquesta col.lecció ha estat increíble.

Ara els productes FITFIU ja els podem trobar a Andorra, no hi ha excusa per no poder seguir les teves classes online.

Mai hi ha excusa per entrenar amb nosaltres, ja que ho posem súper fàcil, amb molt poc material pots aconseguir el teu objectiu i l’únic que has de deixar a un costat són les excuses. Es pot entrenar de manera molt dinàmica i divertida des de la nostra plataforma de www.gymvirtualcenter.com, on hi ha moltes disciplines i entrenadors diferents, i per suposat també amb el nostre contingut gratuït de www.gymvirtual.com.