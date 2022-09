El CREI rebrà els primers usuaris els pròxims dies

Andorra la VellaLa ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, –acompanyada per la secretaria d’Estat Teresa Milà i pel director del departament d’Infància, Adolescència i Joventut, Jordi Olivé– s’ha reunit aquest dimarts al migdia amb els representants de les fundacions Mercè Fontanilles i Resilis, que conformen la Unió Temporal d’Empreses (UTE) que gestiona el Centre Residencial d’Educació Intensiva (CREI). Durant la trobada, els adjudicataris han compartit amb Pallarés com s’estan desenvolupant les tasques i gestions per posar en marxa el CREI, que ja està a l’espera dels primers ingressos.

La directora ha exposat que, tot i restar a l’espera de la finalització d’algun tràmit administratiu, ja tenen tot l’equip configurat. Es preveu que els ingressos al centre, tant residencials com diürns, es duguin a terme al llarg dels pròxims dies i de forma progressiva per garantir una millor adaptació. Els professionals ja han mantingut reunions de coordinació amb els tècnics referents d’infància i salut mental per organitzar l’acollida i l’atenció personalitzada i amb altres agents vinculats al centre com ara professionals d’educació i dels cossos de bombers i policia.

En aquest sentit, es recorda que el CREI, ubicat a l’antiga residència Solà d'Enclar d’Andorra la Vella, té una capacitat de 19 places residencials i 16 places diürnes, tot i que inicialment s’iniciarà amb 8 places de servei residencial, i 5 places del servei diürn que podran anar augmentant segons necessitats.

Les dues empreses catalanes que formen l’UTE guanyadora del concurs internacional per gestionar el Centre Residencial d’Educació Intensiva estan especialitzades en la intervenció psicosocial d’infants i joves que pateixen trastorns conductuals i addiccions.