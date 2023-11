Creix l'interès per residir al Principat després de l'aval de la justícia espanyola a l'impost a les grans fortunes

Andorra la VellaEl recent aval del Tribunal Constitucional a la taxa a les grans fortunes ha derivat en una allau de peticions d'informació per part de gent d'alt poder adquisitiu a assessors fiscals per traslladar la seva residència a Andorra. Així ho confirmen gairebé mitja dotzena de despatxos consultats per mitjans espanyols.

El tribut va ser recorregut pels governs autonòmics de Madrid, Andalusia i Galícia. La majoria del TC, no obstant això, capitanejada per la ponent progressista María Luisa Balaguer, ho va rebutjar. L'argumentació es basa en que la creació d'aquest impost no suposa una invasió per part de l'Estat de les competències autonòmiques en matèria fiscal. Com a conseqüència, diverses regions han posat en marxa la reactivació de l'impost de patrimoni, amb l'objectiu d'evitar que la recaptació vagi al Govern central.

Entre els destins pels quals pregunten aquells que volen traslladar-se, Andorra destaca per davant de la resta pel fet que no només no hi ha impost de patrimoni o de successions, sinó que els diferents impostos són més moderats.