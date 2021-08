La Creu Roja i Escaldes-Engordany organitzen tallers de sensibilització sensorial

Escaldes-EngordanyEl departament d'Esports del comú d'Escaldes-Engordany, dins de la seva programació d'activitats d'Escaldes-Estiu, ha organitzat una sèrie de tallers de sensibilització amb l'objectiu de conscienciar els joves de les diferents realitats que afronten les persones amb discapacitats sensorials. Els tallers, que han començat aquest dimecres, són a càrrec de la voluntària de la Creu Roja Andorrana, Yaiza Ortega, i compten amb la col·laboració del conseller d'Accessibilitat de la corporació, Toni Fernández.

Precisament, el conseller ha explicat que un altre dels objectius de l'acció és "conscienciar els joves de les realitats socials, com ara les diferents maneres de discriminació o els rols establerts", ja que "aquests tallers reflecteixen diversos escenenaris que es troben les persones cegues, sordes i sord-cegues". Fernández ha continuat afirmant que es tracta "d'uns tallers lúdics que ens permeten introduir i sensibilitzar els més petits sobre la realitat de les persones amb discapacitat". "Jugant descobreixen i aprenen que amb els altres sentits també poden fer moltes coses", ha afegit.

Així doncs, des del comú d'Escaldes-Engordany també han defensat "el paper clau que té l'educació en la construcció d'una societat inclusiva i igualitària, així com la importància de conscienciar els joves entorn la discapacitat". Promoure aquest tipus d'activitats, per tant, "és crucial per al desenvolupament de l'empatia i la comprensió dels joves, així com per a la bona integració i inclusió dels infants amb diversitat funcional a l'escola", expliquen des de la corporació.