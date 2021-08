La Creu Roja va informar Afers Socials sobre les queixes pel director

CanilloEl cap de Govern, Xavier Espot, ha manifestat que la junta directiva de la Creu Roja Andorrana va informar el ministeri d'Afers Socials tan bon punt van tenir coneixements dels presumptes fets relacionats amb el director general de l'entitat, Jordi Fernández. Ho ha afirmat aquest migdia durant les declaracions en el marc del tradicional dinar del Govern a AINA, en les quals també ha indicat que "la Creu Roja no és el Govern ni cap entitat pública", tot posant en relleu que es tracta d'un organisme privat "amb els seus propis òrgans de govern, els quals són les persones legitimades per prendre decisions envers aquest afer".

Espot ha assenyalat que el comunicat emès per l'organisme precisa amb detall la gestió que s'està duent a terme des de la Creu Roja i ha apuntat que és necessari "respectar la presumpció d'innocència", sent prou curosos amb fets d'aquesta presumpta gravetat "per evitar que hi pugui haver una reiteració o agreujament de la situació per a les potencials víctimes". En aquest sentit, ha dit que el fet que des de la junta directiva s'hagi decidit apartar Fernández del lloc de feina garanteix evitar mals majors d'ara endavant "si és que els fets denunciats es revelen com a certs".

A més, ha afegit que cal respectar la feina de la Creu Roja i acompanyar als organismes de govern en les qüestions que sol·licitin, tot fent èmfasi que és necessari "no convertir això en un escarni públic ni un circ, sinó dirimir la qüestió des de la calma". Per cloure, també ha donat un missatge de suport a les possibles víctimes, exposant que no dubta que des de l'entitat els hi donin suport, i recordant que tenen al seu servei tota una sèrie de mecanismes públics per posar de manifest els seus neguits o experiències traumàtiques que hagin viscut a través del servei d'Igualtat del ministeri d'Afers Socials.

Acció Feminista anima a denunciar

La secretària de l'entitat Acció Feminista, Aurora Baena, anima a les dones que han enviat la queixa interna a la junta directiva de la Creu Roja que interposin una denúncia i considera que és un tribunal qui ha de jutjar els fets i no una ONG o l'opinió pública, com està succeint amb la gestió de l'afer fins al moment. Des de l'associació feminista no han volgut fer declaracions sobre el tema perquè en desconeixen els detalls, però exposen que se suposa que el país gaudeix d'equips preparats per gestionar delictes de violència contra les dones, per la qual cosa reiteren "la necessitat de denunciar fets d'aquesta mena".

D'altra banda, el primer secretari de la Unió Sindical (USdA), Gabriel Ubach, ha recordat que a principis de l'any passat ja van denunciar el malestar que es vivia a l'entitat solidària a causa de l'assetjament moral que rebien alguns dels seus treballadors. I posa de manifest que en aquell moment la societat i la mateixa Creu Roja els van acusar de voler desvirtuar l'organisme amb falses acusacions. "Hi havia baralles, assetjament moral i psicològic, de tot, però no vam poder anar més enllà perquè a Andorra aquestes no passen mai i no hi ha mecanismes per actuar", ha asserit.

En referència a l'acusació d'assetjament per part del director de l'entitat cap a les possibles víctimes, Ubach ha exposat que la població que pateix aquesta mena d'agressions tenen por a denunciar "per les represàlies que puguin arribar a tenir". "En un país com Andorra, si dones la cara ja pots marxar, ja se'l posa a la inexistent llista negra d'indesitjables", ha indicat.