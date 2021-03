La Creu Roja recull més de 13 tones d'aliments en la darrera campanya

Andorra la VellaLa campanya de recollida de productes de primera necessitat duta a terme el cap de setmana del 6 i 7 de març ha permès aplegar un total de 13,60 tones de productes, que ja omplen les prestatgeries de la Botiga Solidària de la Creu Roja Andorrana. La quantitat és inferior a la recollida en la campanya anterior, de novembre del 2020 (18 tones), però superior a la de juny (8,5 tones). A més, els responsables de l'organització humanitària es mostren satisfets perquè s'ha fet una recollida molt selectiva. Segons explica la cap de l'àrea social, Anna Arias, "vam dir quins productes ens feien falta i la gent ha respost", assegurant que altres vegades han aplegat molt arròs i pasta que fa pujar el pes.

Tant a les xarxes socials com en cartells penjats als mateixos establiments es van comunicar els productes que escassejaven a la botiga — productes d'higiene personal, productes de neteja de la llar, aliments per a nens i nadons, conserves, plats preparats per escalfar de llarga caducitat i oli— i, així mateix, aquells dels quals es tenia estoc suficient per a una bona temporada — com l'arròs, la pasta, les galetes, els llegums cuits, els bolquers, les tovalloletes infantils, les farinetes i la llet infantil—. La baixada en el pes total dels productes recollits també s'explica, segons indiquen des de l'entitat, perquè des de fa un temps alguns supermercats disposen de punts permanents de recollida. A més, la Creu Roja Andorrana també està valorant un canvi d'estratègia pel que fa a aquest tema, ja que els punts fixos poden ser més efectius en una visió a llarg termini, a banda que requereix un esforç logístic molt menor. Cal recordar que molts particulars, entitats i empreses fan donacions puntuals o periòdiques que fan arribar a la seu de la Creu Roja.

A través d'un comunicat, l'entitat agraeix la col·laboració dels 21 establiments del país que han posat a disposició els seus punts de pagament facilitant així les donacions, a més d'haver difós la campanya mitjançant els seus canals de comunicació i d'haver fet aportacions i promocions especials. Els punts de recollida van ser: Caprabo de Canillo; U-Express, Record II, Eclerc i ECO d'Encamp; Hiper Pas II i La Solana del Pas de la Casa; Comerç Babi d'Ordino; Establiments Garrallà, Compra Bé i Caprabo de la Massana; Pyrénées, Carrefour, CCA-Super U, Caprabo Fresh, E.Leclerc i Super Continent 2 d'Andorra la Vella; River i Sant Eloi de Sant Julià de Lòria, i Caprabo illa Carlemany i Biocoop d'Escaldes-Engordany.

D'aquests, 8 compten amb punts permanents de recollida com són els supermercats U-Express a Encamp, Pyrénées, CCA-Super U, Caprabo Fresh i E.Leclerc a Andorra la Vella, River i Sant Eloi a Sant Julià de Lòria, i Caprabo Illa a Escaldes-Engordany. L'entitat recorda que aquesta acció tampoc no hauria estat possible sense la participació dels 118 voluntaris mobilitzats per a l'ocasió, que han sigut els grans prescriptors de la donació animant de manera molt proactiva els compradors a agafar una cosa més en el llistat de la compra per donar-ho als qui ho necessiten. Els voluntaris també han fet la tasca de logística per transportar i organitzar les aportacions entre els comerços i el local d'emmagatzematge. Les persones en situació de vulnerabilitat que vulguin fer ús de la botiga han de desplaçar-se a la seu social de la Creu Roja Andorrana, en els horaris habituals d'obertura, per poder-se acollir a la campanya i expressar les seves necessitats.