El recapte d'aliments no supera les quantitats del darrer del 2020 pels punts fixos de recollida instal·lats al país

Andorra la VellaLa campanya de recollida d'aliments d'aquest cap de setmana organitzada per la Creu Roja Andorrana s'ha tancat aquest diumenge al migdia per poder organitzar tota la recollida i poder-la ubicar correctament al magatzem, ha declarat el seu director general, Jordi Fernández. Pel que fa a la recollida, Fernández ha indicat, que sense fer el recompte "pensem que haurem superat la quantitat del primer recapte del 2020, però estarem per sota del segon". Durant l'any passat, la Creu Roja va organitzar dues col·lectes, en les quals en la primera es va recollir més de 8.000 quilos d'aliments i en la segona més de 18.000. En aquest sentit, "no ho interpretem com una disminució de solidaritat", ha declarat el director, ja que des de la Creu Roja van dissenyar una estratègia paral·lela en la qual es van col·locar punts de recollida fixos en 8 supermercats.

De fet, Fernández ha indicat que tant per la gent, com per a ells mateixos, els va bé tenir els punts fixos perquè els ajuda a tenir gènere de forma regular. Per tant, ha assegurat que tenia tot el sentit estar per sota del segon recapte del 2020 amb aquests punts de recollida fixos. A més, gràcies al bon funcionament d'aquests punts, des de la Creu Roja Andorrana es plantegen posar-ne a més supermercats.

En la recollida d'aquest cap de setmana hi han col·laborat un total de 21 supermercats, 118 voluntaris i quatre vehicles per anar recollint els productes i portar-los al magatzem de forma constant. Tot el recollit va directe a la Botiga Solidària per donar servei a persones que estan patint les conseqüències socials de la pandèmia. Fernández també ha volgut agrair la col·laboració de la ciutadania i ha manifestat que els ha sorprès gratament que la gent hagi fet cas dels cartells amb la llista detallada dels productes que més es necessitaven. Concretament es necessitaven productes d'higiene personal, de neteja de la llar, aliments per a nens i nadons, conserves, plats preparats per escalfar de llarga caducitat i oli. En canvi, anaven servits amb un estoc suficient d'arròs, pasta, galetes, llegums cuits, bolquers, tovalloletes infantils, farinetes i llet infantil.

Sobre una nova recollida, Fernández ha declarat que en futur pròxim no tenen previst fer-ne cap i que com a molt, n'organitzaran dos o tres en tot l'any, ja que "també és un esforç per les famílies que ens ajuden". Així, ha comentat que a banda de l'aportació dels ciutadans, han de buscar altres vies per trobar aliments.