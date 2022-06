Crida al civisme de Majoral davant les darreres bretolades al berenador del Coll de la Plana

Sant Julià de LòriaSant Julià de Lòria ha hagut de lamentar aquesta setmana nous actes de vandalisme que s'han produït al berenador del Coll de la Plana. Ciutadans que encara no s'han identificat han trencat les baranes de la zona i també els bancs de pedra que hi ha ubicats per descansar. Malgrat que des de les xarxes socials el comú lauredià ha tornat a fer una crida al civisme per tal que es faci un ús responsable d'aquesta mena d'equipaments, el cònsol major, Josep Majoral, ha aprofitat per reforçar el missatge i recordar que qualsevol malifeta que després s'hagi d'arreglar repercuteix en la butxaca de tots els lauredians.

El cònsol recorda que aquesta sèrie de bretolades no són quelcom nou, sinó que són "freqüents". Un clar exemple són els actes de vandalisme que la corporació va denunciar setmanes enrere relacionats amb la senyalització dels camins comunals. Davant d'aquesta situació, Majoral ha demanat "respecte pel material públic" recordant que no és propietat del comú, ja que "el paguem entre tots a través dels impostos, del foc i lloc i de la recaptació del comú". Per tant, reitera, "cada vegada que es fa un acte de vandalisme repercuteix directament en la butxaca de tots els ciutadans de la parròquia".

A hores d'ara, però, el comú lauredià no té identificats els autors de les bretolades. En cas contrari, Majoral assegura que ja hi hauria interposada la denúncia corresponent tal com ha succeït en altres casos en què s'ha identificat les persones que han dut a terme els actes de vandalisme.