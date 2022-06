Crida a la prudència d'Andorra la Vella per evitar accidents a l'avinguda de Santa Coloma

Andorra la VellaDesprés dels accidents que durant dos dies consecutius s'han produït a l'avinguda de Santa Coloma d'Andorra la Vella -un d'ells mortal-, la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, ha volgut fer aquest divendres una crida a la ciutadania per tal que els conductors circulin per la parròquia "amb prudència" i amb especial atenció quan es condueix pel nucli urbà. La mandatària s'ha mostrat sorpresa que en el sinistre d'aquest dijous el vehicle implicat pogués arribar a bolcar en un tram on no hi ha perill aparent.

La cònsol no ha atribuït l'accidentalitat de la zona a l'estat de la via ni de la calçada: "Jo crec que aquí hi ha algun altre problema darrere i s'ha donat la casualitat de dos malaurats accidents els darrers dies", ha dit. Per tot plegat ha demanat a la població "civisme", recordant que a la parròquia hi ha diversos trams on la circulació està limitada a 30 quilòmetres per hora i també hi ha nombrosos passos de vianants elevats. "Esperem que no es tornin a produir més accidents i que les coses vagin millorant", ha afegit.

Des del comú, però, s'ha reconegut que hi ha diverses propostes a sobre de la taula per arreglar algunes de les voravies del carrer, així com algun pas de vianants, però ha recordat que és una zona en la qual "també s'hi ha actuat en part" i es continuen fent intervencions, sigui d'ampliació o de millora.