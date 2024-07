Crida a treballar a Andorra amb sous de 3.000 dòlars

Andorra la VellaEn les darreres setmanes, diversos mitjans de comunicació digitals han publicat ofertes de treball atractives per a Andorra, destacant salaris de gairebé 3000 dòlars mensuals sense necessitat de formació prèvia. Aquesta tendència ha captat l'atenció de molts potencials treballadors que busquen noves oportunitats laborals a l'estranger.

Els mitjans han subratllat especialment la demanda urgent de mà d'obra en la indústria hotelera d'Andorra. Amb una població de només 85.000 habitants, el país no pot satisfer la demanda de treballadors necessària per a la temporada turística. Per abordar aquesta situació, el govern andorrà ha llançat una campanya per atraure fins a 500 treballadors estrangers, oferint sous de fins a 2600 euros mensuals (aproximadament 2817 dòlars).

Segons MSN, els informes dels mitjans digitals han destacat que aquesta iniciativa es troba establerta en el Decret 237/2024, publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). Els candidats no necessiten tenir una formació específica, fet que fa les ofertes encara més atractives per a un públic ampli.

Les notícies han generat un gran interès entre els treballadors de diferents països, que veuen Andorra com una oportunitat per obtenir un bon salari mentre gaudeixen d'un entorn segur i de qualitat de vida.