Cultura, societat i tradició coreana al cicle Geografies d'Ordino

OrdinoCorea serà al protagonista de la cinquena edició del cicle Geografies d'Ordino, organitzat de manera conjunta amb el comú ordinenc i Andorra Recerca i Innovació (ARI), i que tindrà lloc del 9 al 21 de maig al vestíbul de l'Auditori Nacional, sota el títol 'Ments obertes'. D'aquesta manera, tal com han explicat aquest dimarts en roda de premsa la cònsol menor, Eva Choy, el coordinador i responsable de continguts del cicle, Albert Padrol, i el representant d'Andorra Recerca i Innovació, Jordi Guillamet, la voluntat de la iniciativa és donar a conèixer a la ciutadania la cultura de diferents regions del món a través de conferències i tallers que narrin les seves costums, tradicions i la situació actual que es viu al territori.

"El que pretenem és tocar tots els aspectes del país, descobrir els territoris a través de quatre pizellades sobre la seva vida social, cultural i econòmica", ha indicat Choy. En la mateixa línia, Padrol ha comentat els actes que es duran a terme fins al 21 de maig a la parròquia, tot detallant que per primera vegada la inauguració comptarà amb la presència de l'ambaixador de Corea a Espanya i Andorra, Bahk Sahnghoon, i del cònsol honarari de la República de Corea, Jordi Nadal.

Així doncs, ha desvetllat que el 10 de maig, el professor emèrti de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Josep Manel Brañas, oferirà una conferència sobre l'evolució econòmica i social del país que tractarà, a grans trets, de com se situava com un dels territoris més pobres del món a la dècada dels cinquanta a esdevenir entre les primeres economies el 2022. L'11 de maig serà el torn de la cultura, amb la dramaturga Eun Kyung Kang, qui narrarà l'esperit del poble coreà en el teatre de màscares, que suposa una expressió del poder del poble senzill.

El director dels departaments de Política i Societat i Programes Educatius de Casa Àsia, Rafael Bueno, explicarà el dia 12 l'evolució que ha sofert la península coreana. El 13 de maig se celebrarà la conferència 'Rituals i gènere en el xamanisme coreà', a càrrec d'Antonio J. Doménech, on es tractaran les creences tradicionals. El director de l'editorial Kairós, Agustí Pàniker, serà la persona que posarà en context el pluralisme religiós a Corea el 14 de maig. Per la jornada del 17 de maig, el director general i tècnic de la Federació Andorrana de Taekwondo, Juanjo Padrós, manifestarà la història, l'essència i la filosofia d'aquest esport tradicional i la seva relació amb la religió.

Per cloure amb les xerrades del cicle, el 18 Uhjeen Lee, doctora en societat i cultura per la Universitat de Barcelona (UB), exposarà el renaixement cultural de Corea a través de la moda, abastant el K-pop, el K-beauty i el K-drama. L'endemà serà el torn del codirector de CineAsia, Enrique Garcelán, qui posarà sobre la taula el desenvolupament experimentat al cinema coreà. Finalment, Gloria Fernández, codirectora de CineAsia, contarà com Corea utilitza el seu 'soft power' per entrar al món audiovisual occidental.

Més enllà de les conferències, la cinquena edició del cicle Geografies també inclou un taller, el 21 de maig a la sala La Bruna, on els assistents podran cuinar el kimchi, un acompanyament que s'ha transmès de generació en generació i que s'empra habitualment en la vida quotidiana coreana. A banda, l'edició d'enguany també compta amb la visualització de la pel·lícula 'A taxi driver: los héroes de Gwangju', que narra el procés de democratització de Corea del Sud, i amb una exposició virtual sobre artesania coreana.