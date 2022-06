Les dades de mobilitat tornen a nivells prepandèmia

Andorra la VellaLes dades de mobilitat estan tornant a nivells previs a la pandèmia. Això és el que es desprèn de la presentació que s'ha fet aquest matí, a la seu de MoraBanc, del darrer informe IMACA. "Les sancions per conduir sota els efectes de drogues i alcohol han augmentat un 34%" ha explicat el secretari general de l'ACA, Toti Sasplugas, que ha afegit que "aquestes dades, però, s'han de ficar en context, perquè són comparatives entre els anys 20 i 21, i tots sabem que el 2020, a causa de la pandèmia, hi va haver una gran reducció de la mobilitat". En xifres absolutes, es van imposar 184 sancions, per les 133 del 2020 i les 183 del 2019.

Quant als accidents, aquests també han tingut un increment del 18,3% en el darrer any; s'ha passat del 419 a 496, acostant-se als 520 que hi va haver al 2019. Sobre els possibles efectes que hi pot haver, Sasplugas ha indicat que "nosaltres pensem que ja hem arribat al sostre amb les sancions. Evidentment que sempre se'n poden posar més, però pensem que aquesta no és la solució, perquè tampoc no baixen les infraccions". Per al secretari general de l'ACA el que cal "és millorar la capacitat dels conductors i incidir en la seva formació". En aquest sentit, ha apuntat que, més que no pas multar, cal "treballar perquè els andorrans siguin cada dia millors conductors".

A més a més, Sasplugas ha explicat que l'informe canviarà i ha dit que "pensem que el recull de dades dels darrers 10 anys és significatiu i que podem passar el testimoni al departament d'Estadística". Malgrat aquest traspàs, l'IMACA no desapareix, sinó que es transforma. Enguany s'obre la nova etapa del projecte que consistirà en la realització d'una taula rodona. "Pensem que és important que, una vegada vistes les dades, parlem i pensem com ha de ser la mobilitat del futur" ha dit el secretari general, que ha afegit que "el format d'una taula rodona i poder comptar amb experts vinguts de fora ens agrada molt". La primera, que s'ha celebrat avui mateix, ha girat entorn al cotxe connectat, i ha estat moderada per l'expert del RACC Institute, Xavier Serra.

Prèviament, s'ha fet un balanç dels 10 anys de l'informe. La benvinguda ha anat a càrrec de la directora de comunicació i màrqueting de MoraBanc, Mireia Maestre, qui ha lloat la tasca fet per l'Automòbil Club al llarg de tot aquest període. A la sala, hi havia la presència del ministre Víctor Filloy, així com del cònsol menor d'Andorra la Vella, David Astrié, i el director d'Andorra Telecom, Jordi Nadal. Tot seguit, el tresorer de l'ACA, Jordi Alcobé ha pres la paraula i ha excusat la presència del president, Enric Tarrado, que es trobava fora del país. Finalment, Sasplugas, en el memoràndum, ha destacat alguns informes com el del 2012, que se centrava en els passos de vianants, o el del 2013, que s'avaluava el cotxe elèctric, partint de l'experiència de Noruega.