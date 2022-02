Els dallaires demanen més pressupost a Laura Mas

EncampEl ball de l'Ossa ha tornat i ho ha fet sense deixar-se cap luxe i mantenint la tradició. L'acte ha aglomerat centenars d'encampadans al voltant del pàrquing comunal del Prat de l'Areny per gaudir i escoltar la sàtira burlesca característica de la comissió de festes de la vila, que després d'haver encetat el pap amb la penjada de la reina Carnestoltes Conxita Marsol, i la representació dels contrabandistes, aquest dilluns han seguit esprement l'actualitat política comunal, nacional i internacional.

Els protagonistes, com marca la història, han estat els dallaires, qui enguany provenien de diferents països llunyans a Andorra, com per exemple Cuba, Japó, Brasil, Escòcia i Ucraïna, que aprofitant l'avinentesa de la situació de conflicte armat al país de l'est d'Europa han fet un crit de 'No a la guerra', però no ha estat suficient perquè finalment Rússia ha entrat en joc i l'ucraïnès ha hagut de ser salvat pels seus companys.

Política internacional a un costat, els membres de la comissió han fet protagonista a la cònsol major de la parròquia, Laura Mas, a qui li han demanat més pressupost per poder mantenir l'activitat i, si és possible, millorar-la. "Qui no plora, no mama, i nosaltres hem plorat una mica per aconseguir més pressupost, per intentar augmentar el que fem", ha indicat el dallaire i membre de la comissió, Raül Fernández. A l'acte també s'han repartit regals a les autoritats presents, com el conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz, a qui se li ha donat una bata de metge, el cap de Govern, Xavier Espot, qui ha rebut, com a rècord de la seva experiència a Encamp, el cartell de Carnaval.

Durant la representació i, com no podia ser d'una altra manera, també hi ha hagut espai per la parròquia rival, Ordino, i el seu carnestoltes, el qual els membres de la comissió van decidir apropiar-se dissabte al matí. Fernández ha apuntat que "tot és sàtira i riure" i no volen en cap rivalitat fefaent, però ha asseverat que, a Encamp, "ningú se n'escapa, sigui Ordino o Manhattan".

D'altra banda, l'edició d'enguany del ball de l'Ossa també ha estat "un comiat", d'una manera menys punyent que la utilitzada amb les burles, els membres de la comissió donaven l'adeu al cap dels dallaires i comissionat Raül Fernández, qui es jubila després de 15 anys organitzant i fent riure als ciutadans de la parròquia. "Estic molt content i orgullós de la feina feta i l'esforç i sacrifici que dediquen des de la comissió per continuar millorant", ha declarat. Com a anècdota, i també com a colofó de la seva estada per la comissió, Mas li ha engegat un ou al cap per haver-se queixat del pressupost.