Les dates d’esquí escolar de Segona Ensenyança, afectades per la manca d'autobusos

Andorra la VellaEl ministeri d’Educació i Ensenyament Superior informa que, degut a una mancança d’autobusos que puguin oferir el servei, les dates d’esquí escolar dels alumnes de Segona Ensenyança d’alguns centres podrien canviar en relació al calendari previst inicialment.

El ministeri i Ski Andorra acorden, abans de l’inici de la temporada, les setmanes més idònies per acollir aquesta activitat als dominis esquiables, i s’organitza una planificació en funció d’aquestes dates.

Ara, i donat que les empreses de transports del país han informat que no tenen suficients autobusos per garantir aquest servei, el ministeri treballa amb Ski Andorra per habilitar més setmanes i tenir així dates alternatives en cas necessari.

Les mateixes escoles informaran dels nous horaris de l’activitat un cop es tanqui el calendari.