Les declaracions duaneres es tramitaran digitalment a partir del setembre

Pas de la CasaA partir del setembre, el Govern digitalitzarà els procediments duaners, tal com ha informat aquest divendres el ministre de Finances, Eric Jover, juntament amb el director del departament de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa. Principalment, el ministre ha comentat que amb els canvis legals aprovats pel consell de ministre, s'estableix l'obligació dels agents de duanes que tenen l'activitat de transitari de presentar les declaracions duaneres i els documents justificatius que les acompanyen de forma digital. Així, Jover ha destacat que més del 95% de les declaracions duaneres hauran d'efectuar-se ja digitalment.

Jover ha indicat que la modificació del reglament és curta, però que tindrà un impacte important. "A partir del 13 de setembre hauran de fer totes les seves declaracions en format únicament digital", ha indicat el ministre. De fet, ha explicat que tenen l'obligació de guardar les declaracions durant tres anys pel procés de prescripció i per tant, tots els documents s'emmagatzemen i són molt voluminosos. "Més o menys, en un any normal estaríem bellugant unes 370.000 declaracions, que es tradueix, per exemple l'any 2017 en uns 2.800 arxivadors", ha comentat Jover, afegint que serien uns 400 metres lineals d'arxivadors. Per tot l'espai que es necessita i per la feina que provoca als professionals gestionar el paper, des del Govern es considera que és molt més eficient poder fer aquest salt qualitatiu cap a la digitalització. "Pensem que donarà més diligència", ha dit Jover.

En la mateixa línia, el titular de Finances, ha recordat que aquest treball s'emmarca en les línies de transformació digital de l'executiu, i per aquest motiu han treballat en un nou sistema informàtic. A banda, Jover també ha destacat l'impacte a nivell de sostenibilitat que representa aquest canvi, per la gran quantitat de paper i de tinta, i també de gasoil que es necessita per poder moure tots els arxivadors.

Aquest procés de digitalització, també va acompanyat d'un procés de formació i d'acompanyament dels transitaris. De fet, el director del departament de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa, ha comentat que ja fa molts anys que la informació de la declaració s'envia de forma telemàtica. "El canvi substancial que es fa ara són tots els documents d'acompanyament de la declaració, els quals també aniran en format electrònic", ha manifestat.

D'altra banda, Jover ha afegit que des del Govern fan una inversió cada any per millorar la inversió de les duanes, la qual es troba entre els 200.000 i 300.000 euros anuals, per tal d'aconseguir aquests canvis cap a la digitalització en tots els procediments de duana.