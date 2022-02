La desaparició de la guia telefònica impresa no agrada a tothom

Andorra la VellaLa presentació de la darrera versió física de la guia telefònica que edita Andorra Telecom ha generat reaccions contradictòries. Si bé és cert que la decisió comportarà un estalvi en despesa de paper i distribució, i permetrà una actualització més àgil de la informació que conté, també és una realitat que es tracta d’una publicació d’interès públic que fa part de la vida de moltes persones, especialment entre la població més gran.

L’anunci de la desaparició de la històrica guia telefònica no ha aconseguit esquivar la polèmica. El mateix portaveu d’Andorra Telecom, Carles Casadevall, reconeixia que "no ha estat una decisió fàcil. Estem trencant un servei que té molts anys i que segur que hi haurà gent gran que trobarà a faltar". Les seves afirmacions no han trigat a tenir resposta a les xarxes. “Han pensat en la gent que no té mòbil? Els que no es poden pagar una targeta? La guia en paper ha d’estar a l’abast de tothom”, afirma una usuària de Facebook.

En la mateixa línia es queixa un altra usuària que lamenta que “la gent gran aniran perduts” i una altra que va una mica més enllà i denuncia que “ja esteu fent com els bancs, deixar a la gent gran fora, no em sembla bé!”. Entre tots els comentaris, el d’un lector que destaca que “considero que calen les guies en paper primer per totes les persones que no tenen ordinador o no el saben utilitzar, de cap manera poden passar de ser perfectament autònoms a haver de demanar ajuda. Per altra banda tot sovint hi ha talls d'internet”.

Fins ara, la guia telefònica física es renovava anualment i provocava que certes modificacions no es poguessin dur a terme fins al cap d'un any. Amb la versió digital els continguts es podran actualitzar en qualsevol moment i la cerca serà, per les persones que estan familiaritzades amb internet, més àgil.