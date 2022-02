La TDT en alta definició arriba acompanyada de despeses extra

Andorra la VellaLa setmana passada Andorra Telecom posava definitivament en marxa la Televisió Digital Terrestre (TDT) en alta definició. D'aquesta manera, tots els canals que emeten en alta definició ja es poden veure amb aquesta qualitat d'imatge a Andorra. El canvi arriba en un moment en què, segons Andorra Telecom, la majoria de parc de televisors del país, al voltant del 95%, són compatibles amb aquesta qualitat d'imatge i per tant no s’ha de fer cap ajustament. El 5% restant dels aparells, reconeix l’operadora tecnològica, necessitaran un descodificador addicional per poder continuar veient la TDT.

L’Ara Andorra ha parlat amb diversos hotelers que han assegurat que “als nostres hotels devem estar al sac del 5% d’aparells no compatibles”. Expliquen que “tot i el moment difícil al que estem fent front, amb complicacions a causa de les restriccions Covid i dificultats per treballar amb normalitat també per manca de personal, ara ens toca pagar una festa que podia haver esperat almenys fins que passi la pandèmia”. En aquest sentit, si bé tots els hotelers consultats veuen lògic i interessant el canvi, coincideixen que els que no tenen les habitacions equipades amb televisors compatibles “s’hauran de posar les piles per força i actualitzar-se. No és el millor moment, però és el que hi ha”, explica molesta la gerent d’un hotel de la capital.

Per a tots aquells usuaris que no tinguin un televisor adequat i que encara no hagin adquirit un descodificador, es recomana que sigui compatible amb el format DVB-T2, de manera que ja estaran preparats per a properes evolucions de la TDT. Al mercat se’n poden trobar models al voltant de 20 euros en amunt.