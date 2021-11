Descartada la pista d'esquí per al Poblet de Nadal

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha descartat la instal·lació d'una pista d'esquí artificial en el marc del Poblet de Nadal. Així ho ha confirmat la cònsol major, Conxita Marsol, durant la sessió de consell de comú celebrada aquest dijous.

A preguntes de l'oposició Marsol va assegurar que aquesta opció finalment "no ha acabat de convèncer" la majoria i, per tant, s'ha descartat aquesta atracció, per a la qual s'havia convocat un concurs nacional al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) el mes d'agost. El que sí que hi haurà és la pista de patinatge sintètic que altres anys també s'ha instal·lat amb la voluntat d'oferir aquesta proposta als més petits.

Una de les novetats d'aquest any serà un carrusel que el conseller de Cultura i de Promoció Turística, Miquel Canturri, va confirmar que s'instal·larà a la zona de l'antiga caserna dels bombers i que constarà de dos pisos.

Cal destacar que ja fa dies que el comú treballa per a la instal·lació del Poblet i, de fet, dilluns vinent es farà la presentació pública de l'esdeveniment. També es treballa en la il·luminació de Nadal i en aquest sentit cal destacar que, tal com va transcendir en el consell de comú, a la plaça de la Rotonda s'instal·larà un arbre de branques regulable i una figura que simula un xalet de Nadal. El cònsol menor, David Astrié, va destacar, a preguntes de l'oposició, que s'ha hagut de renovar el lloguer d'alguns lots de llums que ja havien acabat.