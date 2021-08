Una pista d'esquí artificial al Poblet de Nadal

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ja ha començat a posar fil a l'agulla per a una nova edició del Poblet de Nadal. D'aquesta manera, ha tret un concurs nacional per adjudicar, per lots, el subministrament en règim de lloguer, el muntatge i el manteniment d'una pista de patinatge sintètic, una pista d'esquí artificial i un tobogan.

Tal com consta en l'edicte publicat, les empreses interessades tindran de termini fins al 16 de setembre per presentar les seves ofertes i l'obertura es farà l'endemà, el dia 17, al Centre de congressos d'Andorra la Vella. Cal destacar que a més de la instal·lació, els adjudicataris hauran de comptar amb el personal necessari per al seu funcionament.

D'altra banda, aquest mateix dimecres també surten publicades al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) les bases per a la selecció de decoracions de Nadal que poden ser instal·lades a la via pública en el marc del Poblet. En les bases consta el fet que algunes empreses de la parròquia han manifestat el seu interès a ocupar espais públics per dur a terme les seves campanyes publicitàries de Nadal i el comú els vol "oferir la possibilitat de col·laborar en la decoració dels barris i dels eixos comercials durant el període nadalenc" amb l'objectiu, entre d'altres, de "contribuir a potenciar l'economia de la parròquia" i "donar protagonisme a les empreses com a font de desenvolupament per dur a terme accions conjuntes".

Es fa constar que la decoració haurà d'anar en concordança amb la temàtica nadalenca que el comú ha anat desenvolupant els últims anys, amb motius tradicionals i nòrdics, i dins de l'entorn del Poblet de Nadal. Es detalla els punts de la parròquia en què aquests elements decoratius, que podran contenir el nom i el logotip de l'empresa. El període de la instal·lació serà entre el 26 de novembre i el 6 de gener.