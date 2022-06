Desfullant la margarida del desdoblament de la Massana

Andorra la VellaEl dossier del possible desdoblament de la carretera general 3 al seu pas per la Massana continua en el llimb. Com si d’un reclam o llast electoral es tractés, en funció del candidat de torn, passa d’una legislatura a una altra com a tema recurrent. Fins a la data cap Govern s’ha atrevit a planificar-lo seriosament ni parlar-ne obertament de forma clarament favorable, tampoc ara que s’acosten eleccions.

L’entrada en funcionament aquest mes de juny del tram de carretera eixamplat i arranjat entre les rotondes d’Anyós i el túnel dels Dos Valires no és més que un “pedaç” que “no soluciona el problema”, expliquen veïns i conductors que en algun moment del dia travessen la Massana en sentit pujada o baixada. El problema principal es registra al centre de la localitat massanenca. L’elevat nombre de passos de vianants, les petites rotondes repartides per tot el tram, les freqüents parades d’autobusos i camions de repartiment, o els cotxes que maniobren per estacionar o que s’aturen en doble fila són alguns dels elements que converteixen aquest tram urbà en un recorregut insostenible. Això durant pràcticament tot el dia, però especialment en hores punta, quan el volum de vehicles es tan gran que ni amb tota la bona feina dels agents del servei de circulació de la Massana s’evita el caos.

Precisament la posada en funcionament del tram entre Anyós i els Dos Valires ha tornat a posar sobre la taula el projecte d’un desviament que eviti, per aquells vehicles que venen o van a Ordino, haver de creuar la Massana. El Govern s’ha afanyat a matisar, mitjançant un comunicat de premsa, que es treballa amb els comuns de la Massana i d’Ordino per desenvolupar un traçat parcialment alternatiu a la desviació. L’escrit assegura que es tracta d’una infraestructura prioritària i necessària per millorar la qualitat de vida dels ciutadans, però no concreta ni s’afirma si està en els plans de l’Executiu realitzar-la. “El Govern, davant les informacions aparegudes als mitjans de comunicació, precisa que no es descarta en cap cas dur a terme els futurs desviaments de la Massana i de Sant Julià de Lòria”, un altre punt calent, el lauredià, de la xarxa viària, en aquest cas al sud del país.

La nota de premsa afegeix que el que es va manifestar dos dies abans en la inauguració del tram entre Anyós i els Dos Valires “és que es descartava impulsar-los tal com havien estat projectats inicialment perquè s’estan considerant solucions o alternatives menys costoses econòmicament, amb menys impacte ambiental i igualment efectives des de la perspectiva del trànsit”. Sigui com sigui, el cert és que de moment els vehicles que travessen la Massana en sentit sud o en sentit nord continuen havent de patir llargs embussos que, en la percepció de molts ciutadans, depenen únicament de voluntat política.

La Massana mou fitxa

La cònsol major de la Massana, Olga Molné, no amaga la seva preocupació per la situació i assegura que "alguna part del desviament s'hauria de fer per desencallar el trànsit rodat del centre". Molné considera que la intervenció més urgent en aquest moment és "eixamplar i adequar els vials que van des del centre de la Massana fins al possible desviament".