Detectats 77 contagis entre els escolars

Andorra la VellaLa ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha comparegut aquest dilluns per explicar els resultats obtinguts en el cribratge obligatori que s'ha fet aquest cap de setmana entre els infants majors de 6 anys per tal que puguin accedir al menjador escolar i a totes les activitats extraescolars. D'aquesta manera, la ministra ha posat en relleu que en total s'han realitzat 2.100 proves diagnòstiques als 'stop labs', de les quals 77 han donat un resultat positiu. En aquest punt, Vilarrubla ha destacat que "38 eren alumnes amb edats que abans no es cribraven", per la qual cosa ha esdevingut una decisió que ha permès frenar l'expansió del virus a les aules.

Conscient de les cues que s'han generat aquest cap de setmana per part de pares i fills, la ministra ha posat en relleu que "a partir d'aquesta setmana només aniran als 'stop labs' les persones que vulguin acompanyar als seus fills", tot i que els cribratges es duran a terme, com habitualment, als centres escolars. Així mateix, ha reconegut que durant la jornada d'aquest dilluns hi ha hagut alumnes que no han anat al menjador escolar, però també ha ressaltat que hi ha centre en els quals "cap alumne" ha marxat a dinar a casa.

Quant a la proposta del Sindicat d'Ensenyament Públic (SEP) d'ampliar els cribratges fins als escolars de maternal, la ministra ha agraït la demanda i ha indicat que es va posar el tema damunt de la taula, tot i que es va descartar tenint en compte la curta edat dels infants.

Actualment, són 39 les aules del país confinades totalment i 38 ho estan de manera parcial. A més, altres 69 classes es mantenen sota vigilància passiva.