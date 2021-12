Canvi de protocol a les escoles: dos cribratges setmanals i confinament de l’aula amb un sol positiu

Andorra la VellaEls nens d’entre 5 i 12 anys són el col·lectiu més afectat per la pandèmia des del setembre i fins aquest desembre. Aquest motiu ha fet que el Govern hagi aprovat mesures per mirar de frenar la circul·lació del Sars-Cov-2 a les aules. La ministra d’Educació, Ester Vilarrubla, ha insistit aquest dijous que “les escoles han de seguir obertes” i ha anunciat que, des de dilluns, es realitzarà dos cribratges setmanals a partir dels sis anys. Aquestes proves seran obligatòries per accedir al menjador escolar i a totes les activitats extraescolars. Els cribratges es faran als stoplabs, “perquè les famílies puguin acompanyar els seus fills”. En quedaran exempts els nens i nenes que hagin passat la malaltia en els darrers sis mesos.

Els alumnes que passin les proves podran acreditar-ne el resultat amb la presentació de l’SMS o amb el certificat de la prova diagnòstica que lliura la Creu Roja. Els alumnes exempts, perquè han passat la malaltia, en tindran prou amb una declaració “de bona voluntat” feta per la família.

Govern canvia el protocol per aïllar aules: a maternal i primera ensenyança s’aïllarà l’aula sencera si hi ha un positiu a la classe. A segona ensenyança, batxillerat i FP es manté l’aïllament a partir dels tres positius “perquè no hi ha tanta incidència”.

(seguirà ampliació)