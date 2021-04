Detectats de deu positius de Covid-19 entre els treballadors d'un dels hotels de la Cimera, a Soldeu

CanilloEl Govern ha informat que les autoritats sanitàries, a través del protocol de prevenció que s’aplica a l’entorn de la celebració de la 27a Cimera Iberoamericana, s’han detectat un total de deu casos positius de Covid-19 entre els treballadors del complex hoteler Sport Hotels Resort & Spa, a Soldeu. Aquestes persones i els seus contactes s’han confinat aquest dilluns mateix, i s’està seguint "un estricte control epidemiològic de les seves possibles cadenes de contagi".

El protocol sanitari s’ha establert, entre el ministeri de Salut i la Fundació de la Cimera Iberoamericana, per acollir "amb les màximes garanties" la 27a Cimera iberoamericana de caps d’estat i de govern, que se celebra a Andorra des d'aquest dilluns i fins el 21 d’abril. Aquest protocol també se segueix en el desenvolupament de la 13a Trobada Empresarial Iberoamericana.

L’objectiu del protocol "és garantir una interacció segura entre els assistents per minimitzar el risc de transmissió del coronavirus durant els actes previstos entre dilluns i dimecres". Precisament, la trobada tindrà lloc en format adaptat, combinant l’assistència presencial d’algunes de les delegacions dels 22 països de la regió iberoamericana amb la participació telemàtica d’altres representacions nacionals. Alhora, els assistents acreditats hauran de fer ús en tot moment d’una mascareta FFP2 o tipus quirúrgica en els actes inclosos en l’agenda de la Cimera els dies 20 i 21.

Tanmateix, tenint en compte l’assistència, la durada dels actes i el programa d’activitats, des del ministeri de Salut s’han instaurat mesures de protecció que se centren, entre d’altres, en l’arribada a Andorra dels participants amb un primer cribratge fet en el seu lloc de procedència. Així doncs, en el moment de recollir l’acreditació que dona accés als actes de la Cimera l’organització sol·licitarà el resultat d’una prova negativa de PCR/TMA realitzada amb un màxim de 48 hores abans d’entrar al Principat. Aquest procediment se seguirà amb tots els participants, tant delegacions nacionals com periodistes o membres de l’equip organitzador i el personal de cara al públic que intervindrà durant la Cimera. Tanmateix, s’acceptarà un resultat de fins a 72 hores si es pot justificar la impossibilitat de realitzar la prova dins del termini esmentat anteriorment.

Els actes inclosos en l’agenda de la 27a Cimera Iberoamericana seguiran els preceptes bàsics de prevenció per minimitzar el risc d’infecció: distància, ventilació, mascareta i higiene de mans. D’aquesta manera, els espais on es duguin a terme els esdeveniments comptaran amb ventilació natural o mecànica adequada per garantir la màxima qualitat de l’aire, combinada amb la neteja i desinfecció de les superfícies de contacte, així com el manteniment de la distància interpersonal en tot moment, la creació de circuits per evitar els encreuaments i l’establiment dels mecanismes necessaris per evitar les aglomeracions.