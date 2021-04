Espot inaugura la preCimera amb una defensa del desenvolupament sostenible

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat en la inauguració de la 13a Trobada Empresarial Iberoamericana que la innovació i el desenvolupament sostenible “marquen el camí” i ha reivindicat el paper que tenen les empreses en aquest desenvolupament durable. De fet, el cap de Govern ha posat en relleu en les declaracions posteriors a la seva intervenció en la inauguració que “el desenvolupament serà sostenible o no ho serà” i ha remarcat que el lema de la cimera: “Innovació per al desenvolupament sostenible”, lluny de perdre vigència amb la pandèmia encara és més vigent que mai.

Espot ha remarcat que aquests fòrums internacionals no es poden entrendre com “una entelèquia” i han de ser un espai de reflexió i que tinguin “connexió amb la societat civil”. En aquest sentit, ha destacat que la trobada, que ha defintit com el preàmbul de la cimera, ha d’acabar “dotant de contingut” la cimera i ha afegit que la declaració que els caps d’Estat i de govern acabin aprovant “beurà i serà conseqüència dels inputs” de la societat iberoamericana i, més concretament, dels empresaris. I en aquest sentit ha subratllat la necessitat que d’aquestes cites multilaterals en surtin “conclusions concretes i palpables per millorar la qualitat de vida dels ciutadans”.

Espot ha posat en relleu que la pandèmia el que ha fet és posar en qüestió "els dèficits i fortaleses estructurals” i ha incidit que la recuperació ha de passar necessàriament pel desenvolupament sostenible. “Si no ho fem d'aquesta manera l’alternativa serà la regressió i la pobresa”, ha manifestat el cap de Govern, que en el seu discurs d’inauguració ha recordat l’important paper que té el turisme per al país i com la innovació i el desenvolupament sostenible també han de servir perquè el sector serveis sigui “més competitiu”.

Al seu torn, el president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, ha fet també èmfasi en el paper de la innovació i la sostenibilitat, que han de ser “la recepta més vàlida” per rellançar l’economia, i més en moments com els actuals. “Cal recuperar el turisme”, ha destacat Cadena, que ha incidit que cal tenir en compte en aquestes actuacions l’impacte econòmic, social i mediambiental. També ha destacat que la trobada ha de servir per “posar en valor la feina dels empresaris” i també per “reclamar un paper més actiu” de les empreses. ”Les empreses volem ser part de la solució”, ha emfasitzat Cadena.

La secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha posat en relleu que aquesta cita que arrenca aquest dilluns és “única per tres aspectes” pel format híbrid, que ha permès “una convocatoria rècord”; per la conjuntura en què es duu a terme i que “obliga a treballar units per aconseguir una recuperació dinàmica, sostenible i inclusiva”; i en tercer lloc per la “visió i ambició” que té ja que pretén mostrar el compromís empresarial per reconstruir l’ecomomia després de la Covid. Ha manifestat, en aquest sentit, que les conclusions s’elevaran a la Cimera de caps d’Estat i de govern que arrenca aquest dimarts i és, per tant, “una oportunitat perquè els empresaris facin sentir la seva veu”. “Al 2020 ens va unir el problema i al 2021 ens ha d’unir la solució”, ha conclòs.

També ha intervingut la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, que ha destacat que el turisme, un dels motors de l’economia del país, s’ha vist “afectat per la pandèmia” i ha afegit que hi ha el repte de treballar en estratègies “durant i després” del coronavirus per potenciar aquest sector. També ha destacat que la pandèmia ha evidenciat que calen al país altres sectors per diversificar l’economia.

Al seu torn, Antonio Garamendi, president de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE), ha posat en relleu que la Covid-19 ha de ser “una oportunitat per impulsar les reformes” i ha reivindicat que la reunió d’empresaris ha de servir per “consolidar el marc institucional sòlid” per impulsar un pla “eficaç i equitatiu” i fer d’Iberoamèrica “una regió més competitiva i resilient”.

I a l'últim el president de l'Organización Internacional de Empleadores (OIE), Erol Kiresepi, ha incidit en el paper de la innovació i el coneixement en la recuperació econòmica: "Les polítiques d'innovació han de ser un pilar fonamental en la recuperació", ha assegurat.