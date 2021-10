Detenen un resident de 51 anys arran d'un accident per triplicar el límit penal d'alcoholèmia

Andorra la VellaLa policia va detenir la matinada de divendres, a les 3.50h, un home resident de 51 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit. L'home va patir un accident amb danys materials i va donar positiu en el control posterior amb una taxa d'alcoholèmia amb una taxa de 2,42 grams d'alcohol per litre de sang. El límit penal és de 0,80g/l.

Els agents han detingut, en el transcurs de la darrera setmana, sis persones per la suposada comissió de delictes contra la seguretat del trànsit. Tots sis són homes, la meitat per superar el límit penal establert d'alcohol en sang i l'altra meitat per conduir sota els efectes d'estupefaents. Excepte la d'un home de 60 anys, que va donar 0,88 g/l en un control rutinari a dos quarts d'una del migdia, la resta de detencions han estat practicades de matinada, entre les 23.30h i les 4h. L'edat dels detinguts per donar positiu a la prova de tòxics salivar és de 19, 21 i 34 anys.