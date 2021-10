Enxampen un resident amb més d'un quart de quilo de 'maria'

Andorra la VellaLa policia informa de la detenció, la matinada de dilluns passat, d'un resident de 25 anys per la presumpta comissió d'un delicte contra la salut pública. Els agents van rebre un avís per aldarulls a la via pública i quan van fer el control van intervenir 267 grams de marihuana al jove.

El cos d'ordre també ha hagut d'intervenir durant aquesta darrera setmana per un cas de violència domèstica. Una dona resident de 40 anys ha estat detinguda, aquest dijous passat, com a presumpta autora d'un delite contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic. La dona hauria agredit el seu cònjuge després que els dos tinguessin una discussió.

Una baralla en un local d'oci nocturn també ha provocat detencions durant el transcurs de la primera setmana d'obertura del sector. La matinada de dissabte, dos joves no residents de 23 i 24 anys van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra la integritat física i moral i per lesions. A un d'ells també se li imputa la comissió d'un delite d'amenaces. Els fets van passar en un local d'oci nocturn d'Andorra la Vella, a un quart de tres de la matinada, quan els dos detinguts, en el decurs d'una discussió, haurien agredit dos clients amb un got de vidre i una lluna de refresc.

Finalment, aquest matinada passada, una dona de 22 anys va ser detinguda per haver tingut una reacció “desproporcionada” envers els agents durant un control. Presumptament, els hauria injuriat i amenaçat.