Detingut per orinar a la seu de la Justícia i encarar-se amb els agents

Andorra la VellaLa policia ha detingut 14 persones durant la darrera setmana, entre el 8 i el 14 de novembre. Destaca l'arrest d'un home no resident de 43, divendres passat a la tarda a Andorra la Vella, per la presumpta comissió d'un delicte contra la funció pública i contra l'honor. Els agents van ser requerits perquè el detingut, juntament amb un altre home, estaven orinant a l'edifici de la seu de la Justícia. Segons explica la policia, un cop personada al lloc dels fets, un d'els dos homes té una actitud “arrogant, desafiant i desproporcionada” vers els agents interventors, que són injuriats. A més, l'home mostra resistència a l'hora d'identificar-se i de ser controlat.

Els agents també van detenir el divendres a la nit a un home no resident de 41 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la funció pública, contra la llibertat i contra l'honor. Segons informa el Cos de Policia, l'interessat era un aficionat de la selecció polonesa que durant el decurs de tota la tarda, va tenir una actitud desafiant envers els components de seguretat. En finalitzar el partit de futbol, quan es trobava amb un grup d'uns 50 seguidors, l'interessat es va encarar amb diferents membres del cordó policial i va tenir una actitud desafiant, injuriosa i amenaçadora. A més, amb la seva actitud incitava a la resta de companys presents a crear una forta alteració d'ordre públic.

D'altra banda, el dijous al vespre es va detenir un home resident de 33 anys com a presumpte autor dels delictes contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic i contra la funció pública. De fet, els agents van ser requerits en un domicili particular per episodis de violència de gènere i l'arrestat, es va encarar i va oposar resistència a la policia. Durant la matinada de dissabte a Andorra la Vella, el cos d'ordre també va detenir a una dona no resident de 44 anys com a presumpta autora dels delictes contra la funció pública i contra l'honor i a un home no resident de 29 anys per delictes contra la funció pública, contra la llibertat i contra l'honor. En la primera detenció, la policia va haver d'acudir a una discoteca, ja que la interessada, en un importat estat d'embriac, increpava al personal del local, i en un moment donat, la dona va començar a injuriar i faltar al respecte als agents. En la segona detenció, l'home també va tenir una actitud injuriosa i amenaçadora contra els agents, que van ser requerits per problemes entre dos joves a l'hora de sortir d'un aparcament públic.