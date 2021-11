L'enxampen un dimarts a les 13h amb una taxa d'alcoholèmia que triplica el límit penal

Andorra la VellaLa policia andorrana ha detingut vuit persones durant aquesta darrera setmana, entre el 8 i el 14 de novembre, per la comissió de delictes contra la seguretat del trànsit. Destaca l'arrest, dimarts passat a les 113.10h, d'un home resident de 39 anys qui, en un control rutinari d'alcoholèmia, dona una taxa de 2,60 grams d'alcohol per litre de sang. El límit penal establert al codi andorrà és de 0,80 g/l. La matinada d'aquest diumenge també han detingut una dona resident de 22 anys que triplicava el límit penal establert d'alcohol en sang, amb una taxa de 2,41.

Una altra detenció, en aquest per la suposada comissió d'un delicte contra la salut pública, va ser dissabte a la matinada a Andorra la Vella, on es agents van arrestar un home resident de 33 anys per possessió d'1,2 gras de ketamina i 1,1 grams de marihuana. De fet, en el marc d'un control rutinari a la via pública, l'interessat va llençar a terra el producte estupefaent.