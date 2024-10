Ja disponible l'Estudi d'Impacte d'Andorra Recerca Innovació

Andorra la VellaDesprés la presentació pública del juliol passat a l’auditori d’Aixovall, des d’aquest dijous ja està disponible en dues versions: descarregable (llibre electrònic) i paper, els resultats de l’estudi d’impacte de l’acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea que ha dut a terme l’investigador d’AR+I, Yvan Lara, conjuntament amb una sèrie de col·laboradors externs. El llibre és gratuït, i aviat es començarà a distribuir a diversos centres del país, des d’institucions fins a biblioteques.

Des de la coneguda institució tracten de resoldre diverses preguntes al voltant de l'Acord: "De quina manera impactaria a Andorra associar-se amb la Unió Europea? Seria bo per a l’economia andorrana? Afectaria de la mateixa manera tots els sectors econòmics? A partir de quan es començarien a notar els efectes més importants? I l’Estat andorrà, seria menys sobirà? L’acord l’obligaria a apujar els impostos? La població creixeria gaire més amb l’acord que sense?"

De fet, aquest projecte de recerca mira de donar les respostes més sòlides a totes aquestes preguntes. Per fer-ho, l'AR+I ha constituït un equip de vuit investigadors, amb KSNET i especialistes en l’avaluació de polítiques públiques.

El resultat de tot plegat és una anàlisi de l’impacte de l’acord d’associació: L'objectiu és saber com li aniria al país si no signés l’acord i com li aniria si el signés, i s'ha volgut mesurar la diferència entre una Andorra i l’altra per a més de cinquanta variables.

Es presenta in extenso —per a qui vulgui tots els detalls i discutir o replicar els resultats de la recerca—, però també de manera resumida i accessible a les conclusions. Per exemple, a la pàgina 10 es pot trobar tres itineraris diferents de lectura perquè tothom es pugui fer seu l'estudi. La recomanació és començar justament per aquella pàgina.