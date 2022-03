Divisió en l'ús de la mascareta als espais interiors

Andorra la VellaTenint en compte la favorable situació epidemiològica del Principat, el Govern anunciava aquest dilluns l'eliminació de l'obligatorietat de dur la mascareta als espais interiors, una mesura que, de moment, està sent compartida a mitges per part de la ciutadania i personal de negocis comercials i de restauració. Alguns treballadors d'establiments d'Andorra la Vella expliquen que entre els clients hi ha divisió, ja que tot i que la majoria no la porten, encara hi ha molts que decideixen continuar protegint-se quan accedeixen a un espai tancat.

La reticència a treure's la mascareta es fa més evident en les persones grans, que són, sobretot, qui la prefereixen continuar duent donat que són un dels col·lectius que més han patit al llarg dels dos anys de pandèmia. Entre els treballadors també es poden veure criteris diferenciats: mentre que alguns decideixen no posar-se-la perquè ja no és obligatori, altres advoquen per esperar uns dies a veure com avança la situació i si la tendència és generalitzada.

Amb les noves mesures anunciades per l'executiu, per tant, a partir d'ara només és obligatori dur la mascareta en aquells espais interiors en els quals hi hagi persones vulnerables, a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, als centres sociosanitaris, als centres de dia i a les cases pairals.