La fi(*) de les mascaretes

La secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, ha anunciat aquest dilluns que el consell de ministres ha decidit aixecar l’obligatorietat de dur posades les mascaretes en espais interiors. Des d’aquest dimarts ja no caldrà dur aquest tipus de protecció que durant els darrers dos anys ha servit per evitar la propagació del Sars-Cov-2. “Aixequem la prohibició de l’ús de mascaretes en espais interiors. La mesura es pren donada la situació epidemiològica, amb les excepcions d’espais que tinguin persones vulnerables, com l’hospital, els centres sanitaris i sociosanitaris i les cases pairals”, ha anunciat Mas.

Des de Salut es considera que “amb les característiques actuals de la malaltia, amb un virus menys greu i un percentatge d’immunitat molt elevat entre la població”, la fi de l’ús de la mascareta no comportarà una propagació més ràpida del virus. “La situació és prou estable, la malaltia ha canviat i això ens permet fer aquest pas endavant amb l’ús de la mascareta”, ha dir Mas, per posar èmfasi en la recomanació “a totes les persones que, per edat o altres factors de risc -com les que no estan immunitzades o les que conviuen amb persones que tenen risc de contagiar-se- de seguir utilitzant la mascareta.

El consell de ministres reunit aquest dilluns també ha aprovat la derogació d’algunes mesures específiques en sectors com l’oci nocturn, on ja no és d’obligat compliment ensenyar un test ràpid d’antígens previ a l’accés. En els centres educatius, el Govern ha derogat l’obligatorietat de fer activitats en una unitat de convivència.

Finalment, encara en l’àmbit de la flexibilització de mesures per evitar els contagis, des de Salut s’ha donat llum verda a la simplificació del protocol per als contactes d’una persona positiva: les persones amb símptomes, s’aïllaran, es faran un test ràpid i si es confirma el resultat negatiu posteriorment amb una TMA, aleshores no caldrà que s’aïllin, però sí que hauran de fer vigilància passiva. D’aquesta manera, si el contacte té símptomes caldrà que s’aïlli i es faci un test d’antígens a l’stoplab o en un establiment autoritzat. Si el resultat és negatiu, caldrà fer també una TMA i si també és negatiu, fer una vigilància passiva de set dies. Si no hi ha símptomes, cal esperar 48 hores per fer-se un test d’antígens i, en cas de ser negatiu, fer també una vigilància passiva. En cas que hi hagi un resultat positiu –per test d’antígens o TMA– l’aïllament serà de 7 dies seguit de 3 dies de vigilància passiva.

5 ingressos per covid

Mas també ha actualitzat algunes de les dades sanitàries referents a la pandèmia. Andorra registra aquest dilluns 39.921 casos de covid, dels quals, 613 responen a casos actius. L’Hospital Nostra Senyora de Meritxell compta amb dos ingressos per aquesta malaltia a planta, i tres persones estan a la Unitat de Cures Intensives, dues de les quals requereixen ventilació mecànica.

Govern nomena els membres de la Comissió d’Ètica de la Investigació

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dilluns, a proposta del titular de Salut, Joan Martínez Benazet, el Decret de nomenament dels membres de la Comissió d’Ètica de la Investigació. Es tracta d’un òrgan que emana de la Llei de drets i deures dels usuaris i dels professionals del sistema sanitari, i que té com a funció principal avaluar i validar els projectes de recerca clínica i biomèdica que es duguin a terme en el territori nacional.

L'Executiu ha decidit que les persones que conformaran aquesta Comissió siguin Josep Vilanova, en qualitat de professional de la salut amb experiència en l’àmbit de la recerca i que exercirà com a president de la Comissió; Elvira Gea, representant del Comitè Ètic d’Investigació Clínica del SAAS i que en serà la secretària; Vicente Bellver en qualitat de jurista; Guillem de Celis, com a representant del Comitè Nacional de Bioètica; Sara Esqué, professional de la salut amb experiència en recerca; Joan Micó, professional de les ciències socials i Jordi Ascensi, expert en noves tecnologies i de la recerca.