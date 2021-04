Ubach dona positiu

Andorra la VellaEl Govern ha informat aquest dimecres a la nit que la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha donat positiu per coronavirus SARS-CoV-2 aquest dimecres al vespre. La titular de la cartera estava en aïllament després que aquest mateix dimecres s’hagi detectat un brot al ministeri que encapçala i del qual encara s’està fent la recerca i seguiments epidemiològics habituals.

Es preveu que la ministra participi igualment, però de manera telemàtica, en les reunions previstes els propers dies en el marc de la Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de Govern que se celebra al Principat. Així, i tal com ja han avançat durant la roda de premsa d’aquesta tarda els ministres portaveu, Eric Jover, i de Salut, Joan Martínez Benazet, no es preveuen modificacions en el calendari d’activitats incloses en la Cimera Iberoamericana donat que es disposa de suficients recursos humans per poder-la dur a terme.